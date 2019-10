vor 47 Min.

Bei Brand in Hausen entsteht hoher Sachschaden

Zahlreiche Feuerwehren bekämpften in der Nacht auf Mittwoch einen Garagenbrand in Hausen.

In einer Garage im Geltendorfer Ortsteil Hausen bricht nachts ein Feuer aus. Das sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Erheblicher Sachschaden ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in Hausen entstanden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern informiert, könnte nach einer ersten Schätzung in der Nacht der Sachschaden einen sechsstelligen Betrag erreichen.

Zur Brandursache wurde im Lauf des Mittwochs noch ermittelt. Erste Erkenntnisse deuten laut Polizeipräsidium auf einen technischen Defekt hin. Feststeht bislang: Auf einem Grundstück am südlichen Ortseingang nahm gegen 2.30 Uhr eine Anwohnerin einen Feuerschein wahr. Als die Feuerwehr an den Brandort kam, sei eine Garage, an die ein Gartenhaus angrenzt, bereits im Vollbrand gestanden, so das Polizeipräsidium weiter. Man gehe davon aus, dass das Gebäude mindestens schwer beschädigt wurde. Die aus mehreren Ortschaften angerückten Brandbekämpfer konnten die brennenden Gebäude zügig ablöschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Bauwerke verhindern. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. (lt)

Themen folgen