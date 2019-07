vor 33 Min.

Bei Gewalt gegen Polizisten: Der Staat muss durchgreifen

Auch im Landkreis Landsberg werden Polizisten immer öfter angegriffen. Toleranz gegenüber den Tätern ist fehl am Platz. LT-Redakteur Dominic Wimmer kommentiert die Angriffe auf Beamte.

Von Dominic Wimmer

Polizisten und auch andere Uniformträger sind Respektspersonen – sollte man meinen. Aber immer öfter werden Beamte im Dienst nicht nur beleidigt, sondern auch Opfer von Gewalttaten. Das belegen aktuelle Zahlen, die einen traurigen Höchststand erreicht haben. Auch vor dem sonst so idyllischen Landkreis Landsberg und der Stadt macht diese traurige Entwicklung nicht Halt. Wer hätte sich früher getraut, einen bewaffneten Polizisten tätlich anzugreifen? Sicherlich suchen Hooligans oder Demonstranten aus linken und rechten Lagern gezielt die Auseinandersetzung mit der Exekutive. Aber das erfolgt gezielt, weil der Polizist quasi schon per Weltbild ein Feindbild darstellt.

Manche Leute suchen den Konflikt bewusst

Aber in Stadt und Land gelten die Beamten eigentlich als Freund und Helfer. Natürlich verlangt es ihr Job, dass sie autoritär auftreten, dafür sorgen, dass Gesetze befolgt werden, und entsprechend einschreiten. Es verwundert aber schon sehr, dass auch hier im Landkreis immer öfter Menschen den Konflikt suchen, wenn sie mit der Polizei zu tun haben. Wer einen Beamten tätlich angreift, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er nur verlieren kann. Entsprechende Straftaten werden konsequent bestraft und es ist auch wichtig, dass die Judikative nur wenig Milde walten lässt. Denn wer die Autoritäten von Beamten – egal, ob in Polizeiuniform oder in öffentlichen Stellen wie Finanzamt oder Ausländerbehörde – nicht akzeptiert, der akzeptiert auch gesellschaftliche Regeln nicht.

Der Artikel zum Thema: Bald tragen auch die Landsberger Polizisten Bodycams

Themen Folgen