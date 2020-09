vor 36 Min.

Bei Otto Scherer wird Farbe zum Thema

Der Bildhauer Otto Scherer aus Stoffen zeigt in seiner Ausstellung in der Säulenhalle unter anderem die Komposition 2 mit 25 Kugeln.

Der Bildhauer zeigt in der Säulenhalle Kunst, die genau wahrgenommen, aber nicht gedeutet werden will

Von Minka Ruile

„Black & White“. Der Titel zeigt es an: Es ist nicht gerade ein Farbrausch, in den Otto Scherer sich und die Besucher seiner aktuellen Ausstellung in der Landsberger Säulenhalle stürzt. Doch ins Schwelgerische „abzudriften“, darum geht es dem Stoffener Bildhauer und Galeristen mit bester Vernetzung in die internationale Szene der Konkreten Kunst auch nicht.

Seine Arbeit speist sich aus der Reduktion, setzt bewusst Grenzen in der Auswahl des Materials wie auch der künstlerischen Mittel: Schwarz und Weiß, keine Grautöne, als Material Gips und Acrylglas sowie als Form die Kugel, für sich allein stehend, in Gruppenanordnungen oder in Verbindung mit einer recht- oder gleichwinkligen Fläche, außerdem ein Zyklus von Strukturarbeiten – mehr gibt es in der weiträumigen Halle nicht zu sehen.

Und doch ist der Raum, Objekt für Objekt, angefüllt mit fesselnden Augen-Blicken. Polemik verfängt hier nicht einmal im Ansatz. Denn sie ignoriert die enorme Vertiefung der Aussage – ebenso wie der Gestaltungsmöglichkeiten, die sich gerade aus einer Beschränkung auf nur wenige Mittel ergibt. Dies zeigt Otto Scherer unter anderem in dem Ensemble „Schwarz-weiße Inszenierung“. Auf einem würfelförmigen Sockel mit weißer Acryldeckplatte entfaltet er sein Thema: Verschieden große Kugeln und Halbkugeln aus Alabastergips stapelt er zu monochromen oder farbvariierenden Turmgebilden, gestaltet 360˚-Architekturen und wenig davon abgerückt 360°-Landschaften und platziert in deren Mitte, nur aus Halbkugeln gebaut, einen schwarz-weißen „Tisch der Stille“ als Hommage an den rumänisch-französischen Bildhauer Constantin Brâncusi. Weiße, schwarze und geteilt schwarz-weiße Kugeln werden zur Wandskulptur oder – meist quadratischen – Platten aufgesetzt beziehungsweise in Mulden eingelassen zum Bildobjekt.

Eine weitere Hommage, an den italienischen Maler des Informell Emilio Vedova, ist eine Anfang dieses Jahres entstandene Strukturarbeit. Dabei handelt es sich um den Abdruck von zerknittertem Karton auf einer Gipsplatte. Indem schwarzer Lack die erhabenen Stellen besonders hervortreten lässt und gleichzeitig das tieferliegende Material unbehandelt bleibt, verstärkt sich nicht nur die reliefartige Wirkung, sondern nähert sich die Arbeit auch der spontan-gestischen Malweise Emilio Vedovas an.

Weitere Struktur-Patterns, nicht nur von zerknittertem Karton, sondern auch von grobporigen Styroporplatten, einzeln gehängt oder vervielfältigt und zu größeren Einheiten zusammengefügt, bilden einen zusätzlichen Schwerpunkt der Ausstellung. Acryl erweitert das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten: Mit den kontrastierenden weißen und schwarzen Platten erzeugt Otto Scherer zusätzlich Spannung und schafft je nachdem freie oder rhythmisch geordnete Wechsel zwischen glänzend und matt oder strukturiert und glatt.

Es ist ein Credo der abstrakten und insbesondere der Konkreten Kunst, nicht auf subjektive Deutungsebenen abzuheben. Schwarz ist Schwarz, interessant unter anderem aufgrund seiner stark kontrastierenden Wirkung zu Weiß – und damit um so vieles mehr als nur die „Farbe der Trauer, der Dunkelheit und der Strenge“ – darin folgt man Scherer gerne, der es versteht, dies dem Betrachter überzeugend und oft spielerisch vor Augen zu führen.

„Black & White“, eine Ausstellung mit Skulpturen und Objekten des Bildhauers Otto Scherer in der Säulenhalle in Landsberg ist geöffnet Freitag, Samstag und Sonntag, 4., 5. und 6. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

