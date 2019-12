Bei Tanja Singer stehen die Kinder  im Mittelpunkt

Plus Aktion Stille Helden Trotz ihrer großen Familie ist Tanja Singer vielseitig engagiert. Großes Engagement für die Kinderkrebsforschung.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne großes Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die ehrenamtlichen Bürger, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Tanja Singer aus Schwabhausen.

Drei Jungs und ein Mädel

Kinder spielen im Leben von Tanja Singer eine Riesenrolle. Ihre eigenen – zweimal Zwillinge mit sieben und neun Jahren – ebenso wie fremde. Für diese engagiert sie sich seit 2014 im Vorstand des Vereins Gesellschaft für KinderKrebsForschung GKKF. Auf einen Zeitungsartikel hin meldete sie sich vor fünf Jahren bei dem in Geltendorf ansässigen Verein und nahm an einem ersten Treffen teil. „Ich finde es großartig, dass so viele verschiedene Menschen sich für eine Sache einsetzen“, sagt die 40-Jährige.

Noch während ihre drei Jungs und das Mädchen ganz klein waren, übernahm sie den Posten der 2. Vorsitzenden. „Ich habe mich gefreut, helfen zu können“, erzählt sie, am großen Esstisch der Familie sitzend.

Sechs Projekte wurden gefördert

Absolutes Ausschlusskriterium bei der Suche nach einer geeigneten ehrenamtlichen Tätigkeit waren Abendveranstaltungen. Da ihr Mann bis vor kurzem beruflich bedingt nur am Wochenende zuhause sein konnte, musste sie sich die Abende für ihre Kinder freihalten. Termine und Erledigungen für die GKKF legt sie deshalb auf die Vormittage. „Oder die Kinder mussten mit“, sagt sie. Das Jahr 2019 sei für den Verein super gelaufen. Ein Stifter wurde gefunden, der eine geringfügig beschäftigte Verwaltungskraft bezahlt, „richtig viele Spendengelder“ gingen ein. Aktuell würden sechs Projekte, auch mit einem größeren Finanzvolumen, gefördert. „Man sieht, was da vorangeht.“

Auch bei den örtlichen Vereinen

Seit Frühjahr 2019 arbeitet die Diplom-Betriebswirtin wieder in München, macht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Katholische Stiftungshochschule. Das Engagement für den Verein wird sie dennoch nicht zurückschrauben. Die nötige Zeit knappst sie von ihrer eigenen Freizeit ab. Das Reiten, das sie als Begleiterin ihrer Tochter auf den Reiterhof vor einigen Jahren begonnen hat, muss derzeit ruhen. Die zwei Vormittage gehören jetzt der Arbeit und Hausarbeit. In verschiedenen Schwabhausener Vereinen bringt sich die aus Sigmaringen stammende Frau ebenfalls ein – sei es im Sportverein, im Gartenbauverein mit Aktionen für Kinder oder auch in der Pfarrgemeinde. Alle Aktivitäten hat sie zusammen mit ihren Kindern begonnen und auf diese Weise schnell Anschluss im Dorf gefunden, wo sie seit 2008 lebt. Auch im Frauenbund wurde sie aktiv und organisiert Familiengottesdienste mit.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

„Es bietet sich an, dass man da mitdenkt und mithilft“, beschreibt sie die Wurzeln ihres vielseitigen Engagements. Es mache einfach Spaß, gemeinsam mit anderen zu helfen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Tanja Singer ein besonderes Anliegen. „Ich nutze jeden Anknüpfungspunkt, um das Thema anzusprechen, sei es beim Bürgermeister, in der Schule oder in den Vereinen.“ Zu Erntedank stemmte sie gemeinsam mit anderen drei Nachhaltigkeits-Tage. Zentral dabei ein Gottesdienst, ebenfalls zum Thema. Ziel sie gewesen, junge Leute gegen Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren. Bei den Vorbereitungen stieß sie auf viele nachhaltige Initiativen im Landkreis - von der Mitfahrzentrale bis hin zu Energieeffizienz. Sie sagt: „Es gibt so viel, was ich gar nicht wusste.“

Ihre Auszeichnung als Stille Heldin feierte die 40-Jährige mit der Familie beim Running Sushi. „Meine Kinder finden das so toll, wenn das Essen vorbeifährt“, strahlt sie. Für den Adventskalender der Kinder kaufte sie „tolle Sachen ohne schlechtes Gewissen“ ein. Den Rest der Prämie – hier lächelt die dunkelhaarige, schlanke Frau wieder - will sie für sich persönlich verwenden.