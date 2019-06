19:53 Uhr

Bei Wielenbach: Schulbusfahrerin verhindert Schlimmeres

Davor hat jeder Verkehrsteilnehmer Angst: Plötzlich fahren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern ohne zu schauen über die Straße. Eine Schulbusfahrerin aus dem Landkreis Landsberg wird in dieser Situation zur Heldin.

Eine 55 Jahre alte Schulbusfahrerin aus dem Landkreis Landsberg hat am Donnerstagmorgen bei Wielenbach im Landkreis Weilheim-Schongau Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilt, fuhren zwei neun und zehn Jahre alte Kinder mit ihren Fahrrädern in Wilzhofen auf der Wielenbacher Straße in südlicher Richtung und wollten kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 2 vom rechten Fahrbahnrand nach links zum dortigen Fahrradweg wechseln.

Da sie dabei scheinbar den rückwärtigen Verkehr nicht beachteten, musste die Fahrerin des von hinten herannanenden Omnibusses eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zwei Schüler, die im Bus saßen, sowie die Fahrerin wurden dabei leicht verletzt. Zu einer Berührung zwischen den Fahrrädern und dem Schulbus kam es nicht. (lt)

