15:19 Uhr

Bei Windach: Autos stoßen fast frontal zusammen

Bei Windach hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Schwerer Unfall bei Windach: Zwei Autos stoßen zusammen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wird schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag bei Windach ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine etwa 70 Jahre alte Autofahrerin aus München gegen 13 Uhr von Greifenberg in Richtung Eresing unterwegs und wollte bei Windach auf die A96 in Richtung Lindau auffahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen einer etwa 40 Jahre alten Frau aus Greifenberg. Beide Fahrzeuge stießen fast frontal zusammen.

Die Münchnerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die andere Fahrerin wurde leicht verletzt. Um die genaue Unfallursache zu klären, war auch ein Gutachter vor Ort. (lt)

