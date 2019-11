19.11.2019

Bei den Lions öffnen sich wieder Türchen

Es warten Preise im Wert von insgesamt 18000 Euro

Zum dritten Mal startet der Lions-Club Landsberg seine Adventskalender-Aktion: Hinter dessen Türchen verbergen sich laut Pressemitteilung in diesem Jahr 240 Preise im Wert von insgesamt 18000 Euro, die von Geschäftsleuten gestiftet wurden. Das Titelbild des Kalenders wurde heuer von Dorothee Treffler gemalt, sie ist Schülerin in der Klasse 10 G der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg.

Hauptgewinne sind in diesem Jahr ein E-Bike mit einem Verkaufspreis von 2899 Euro, ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro und mehrerer Heimwerker-Gerätekoffer. Jeden Tag, vom 1. bis zum 24. Dezember, stehen zehn Gewinne bereit. Gewinnen kann der, dessen Kalendernummer für den jeweiligen Tag als Gewinn gezogen wurde. Die Gewinnnummern werden jeden Tag im LT und auf der Internetseite des Lionsclub Landsberg veröffentlicht. Bis zum 28. November, 12 Uhr, kann der Kalender gekauft werden bei: Allianz Agentur Siegfried Kuhn, Bayertor-Apotheke, Do-it Baumarkt, Lech-Apotheke, Metzgereien Moser (Katharinenstraße) und Kuhn, Olympia-Kino, Rewe-Märkte Lischka, Reisebüro Vivell. Der Erlös aus der Aktion geht heuer an drei Empfänger: Eine junge Frau bekommt ein spezielles Therapiegerät, eine Familie mit einem behinderten Kind wird unterstützt und es gibt eine Förderung für das Schülerprojekt „Planetenwelt“ am Gymnasium St. Ottilien. (lt)

