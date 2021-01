vor 17 Min.

Bei der Impfterminvergabe ist in Landsberg Geduld gefragt

Plus Die Restbestände der ersten Impfdosen-Lieferung sind jetzt aufgebraucht. In den nächsten Tagen werden im Landkreis Landsberg weitere 975 Einheiten erwartet.

Von Frauke Vangierdegom

Anders als vom Landratsamt Landsberg Anfang der Woche vermeldet, sind zu Beginn des Jahres 2021 bereits etliche Personen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Um genau zu sein, waren es 375 Männer und Frauen, die in den vergangenen Tagen ihre Impfdosis erhalten haben.

Damit sind jetzt mehr als 1000 Personen aus dem Landkreis ein erstes Mal geimpft worden. Insgesamt wurden rund 7200 über 80-Jährige angeschrieben.

Die Fehlinformation, seit Jahresbeginn seien keine Impfungen mehr durchgeführt worden, war aus dem Landratsamt Landsberg gekommen. Auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts, das von aufmerksamen Lesern darauf hingewiesen worden war, dass sich in ihrem Bekanntenkreis sehr wohl Personen befänden, die in diesen Tagen eine Impfung erhalten hätten, bestätigte Pressesprecherin Anna Diem die falsche Auskunft. „Es gab noch Restbestände der ersten Impfstoff-Lieferung, die jetzt verimpft worden sind.“ Eine neue Lieferung des Impfstoffes erwartet das Landratsamt Landsberg nach ihren Angaben in den nächsten Tagen.

Im Wochenrhythmus werden neue Impfdosen erwartet

975 Impfdosen sollen es sein, auf ein genaues Datum wolle man sich nicht festlegen, so Diem. Zudem rechnet man im Landratsamt damit, dann im Wochenrhythmus mit neuem Impfstoff versorgt zu werden. Geduld ist derzeit vor allem bei denen gefragt, die im Landsberger Impfzentrum einen Termin für ihre Impfung vereinbaren möchten. Vier Mitarbeiter nehmen derzeit Gespräche entgegen, 1500 Termine sind laut Pressestelle des Landratsamtes schon vergeben.

Teilweise sei das Telefonsystem des Landratsamtes völlig überlastet, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. Selbst die 60 Leitungen, die ins Landratsamt führen, reichten nicht immer aus. „Wir rüsten weiter auf, aber das kann noch einige Zeit dauern“, sagt er.

Terminvereinbarungen sind auch per E-Mail möglich

Katharina Reiter aus Geltendorf gehört zu denen, die seit Anfang der Woche vergeblich versuchen, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die 85-Jährige habe, so berichtet ihr Sohn Alwin Reiter, bis zu sieben Mal täglich versucht, einen Mitarbeiter im Impfzentrum zu erreichen. „Zweimal meldete sich eine Art Voice-Box“, berichtet Sohn Alwin. Das habe seine Mutter aber verunsichert, worauf sie aufgelegt habe. In den übrigen Fällen aber ertöne aus dem Hörer lediglich das Besetzt-Zeichen. „Ich werde jetzt im Namen meiner Mutter eine Email schreiben und hoffe, auf diesem Weg einen Termin für sie zu bekommen.“ Genau diesen Weg rät Müller allen, die am Telefon erfolglos sind. „Entweder man versucht es ein paar Tage später noch mal oder schreibt tatsächlich eine Email.“ Aber auch da bittet Müller um Geduld.

Die ersten 1500 Impftermine im Landkreis Landsberg sind vergeben. . Bild: Ralf Lienert (Symbolfoto)

„Es kommen so viele Emails, dass wir auch die nicht alle zeitnah abarbeiten können.“ Aber in jedem Fall würden die Absender angerufen, daher sei es besonders wichtig, neben den persönlichen Daten auch eine Telefonnummer anzugeben, unter der man erreichbar ist.

Bis zu 200 Impfungen am Tag sind möglich

Personen, die ab dem 18. Januar einen Impftermin haben, werden nach der ersten Impfung im Abstand von drei Wochen ein zweites Mal geimpft. „Erst sieben Tage nach dieser zweiten Impfung tritt der Schutz ein“, weiß Pressesprecher Wolfgang Müller. Übrigens könnten im Impfzentrum täglich bis zu 200 Personen geimpft werden, hinzu kommen die Menschen, die vom mobilen Impfteam beispielsweise in Senioreneinrichtungen geimpft würden.

Derweil ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis von 82,3 (Stand 5. Januar, 9 Uhr) auf 62,3 (Stand 6. Januar, 9 Uhr) gesunken. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 116 Personen und ist damit leicht gestiegen. Die Anzahl der Kontaktpersonen hat sich von 157 auf 136 verringert.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen