Bei der Landsberger Wiesn wird die Polizei bestohlen

Einer Landsberger Polizeistreife ist bei der Landsberger Wiesn das Autokennzeichen am Einsatzwagen gestohlen worden.

Im Festzelt und auf dem Festplatz gibt es keine großen Vorkommnisse für die Beamten. Doch als sie zum Fahrzeug zurückkommen, fehlt etwas am Streifenwagen.

Von Stephanie Millonig

Kein vorgezogener Aprilscherz: Einer Landsberger Polizeistreife ist bei der Landsberger Wiesn das Nummernschild am Einsatzwagen gestohlen worden. Sascha Pilz von der Polizeiinspektion Landsberg bestätigt, dass die Kollegen in der Nacht auf Sonntag von 23 bis 0.30 Uhr ihr Fahrzeug bei der Landsberger Wiesn geparkt hatten. Es stand an der Schranke beim AOK-Parkplatz. Als sie zurückkamen, fehlte hinten das Kennzeichen des Streifenwagens.

Laut Sascha Pilz wird dies als einfacher Diebstahl gewertet. Über den Verlust des Kennzeichens hinaus, ist kein weiterer Schaden am Fahrzeug entstanden. Streife gefahren werden kann mit dem Wagen aber erst wieder, wenn er ein neues Kennzeichen hat. Ansonsten gab es auf dem Landsberger Volksfest aber keine weiteren Vorkommnisse, wie Pilz berichtet.

