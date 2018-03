08:49 Uhr

Bei der Tafel entscheidet das Los

Der Ausländer-Stopp bei der Tafel in Essen hat deutschlandweit für Diskussionen gesorgt. Wie geht es in Landsberg zu, was sagen die ehrenamtlichen Helfer zu dem Fall?

Von Dominic Wimmer

Menschen aus aller Herren Länder sitzen in der März-Sonne und haben riesige Einkaufstüten dabei. Jedoch gibt es in der Landsberger Ehrenpreisstraße gar keinen Supermarkt. Die Leute warten darauf, dass es 11 Uhr wird und sie sich bei der Landsberger Tafel mit Lebensmitteln eindecken können. Als die Verteilaktion beginnt, formieren sich die Leute und es bildet sich eine lange Schlange bis ins Gebäude.

„Harry, dein Platz ist da hinten.“ Die Anweisung eines Helfers der Landsberger Tafel ist freundlich, aber bestimmt. Wie in einem Sternerestaurant wird an dieser Stelle kontrolliert, wer auf der „Gästeliste“ steht. Der Unterschied: Die Menschen, die hierherkommen, haben kein dickes Einkommen und keine feine Kleidung. Sie decken sich mit dem ein, was in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden kann, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Harry murmelt noch etwas vor sich hin und zwängt sich durch den Gang an den anderen Besuchern vorbei nach hinten.

Wer negativ auffällt, muss gehen

Gedränge, Geschubse oder Pöbeleien, wie es sie bei der Tafel in Essen gegeben hat, gibt es in Landsberg nicht. Barbara Berke zeigt auf die Hinweise am Eingang. „Egal, welche Nationalität: Wer murrt, rumschreit oder pöbelt, darf nicht mehr kommen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende. Entsprechende Verhaltenshinweise sind auf Deutsch, Russisch, Arabisch und Englisch zu lesen. Zwischenfälle gebe es trotzdem manchmal, mit Betrunkenen zum Beispiel. „Dann schicken wir die Leute heim. Wer zweimal negativ auffällt, für den ist es gelaufen“, sagt Berke.

Dass die Lebensmittelverteilung in Landsberg so gut läuft, führt sie auf das Losnummern-System zurück. Eine Stunde vor der Öffnung beginnt die Losaktion. Jeder berechtigte Tafelbesucher – Zugangsberechtigung ist die „Sozial-Card“ des Landkreises – greift in einen dunklen Stoffbeutel und zieht eine kleine Holzplakette mit einer Nummer drauf. Diese Nummer bedeutet den Platz in der Warteschlange.

Die meisten Helfer sind Rentner

An diesem Tag sind es 97 „Kunden“, die sich mit Obst, Gemüse, Backwaren, Konserven, Fleisch und anderen Dingen eindecken. Diese Menschen versorgen 145 Erwachsene und 84 Kinder. Später kommen noch rund 20 Flüchtlinge, die gerade noch in der Schule sind. Viel mehr Personen kann die Tafel aus logistischen Gründen gar nicht versorgen. Die ehrenamtlichen Helfer, die in der Regel über 60 Jahre alt sind, haben an den zwei Öffnungstagen pro Woche viel zu tun. Früh morgens sind die Fahrer unterwegs und steuern die Lebensmittelmärkte an, die die Tafel mit Spenden unterstützen. Dann wird alles eingeräumt, und bis alle Waren verteilt sind und alles gereinigt ist, ist es etwa 15 Uhr. Im Winter gab es für mehrere Wochen einen Aufnahmestopp bei der Tafel. Das lag am großen Andrang und an den Kapazitäten, wie Barbara Berke sagt – nicht wie in Essen an den Zuständen.

Hätte ein Lossystem die Probleme gelöst?

Die Entscheidung der Essener Tafel, aufgrund der chaotischen Verhältnisse einen Ausländer-Stopp zu verhängen, kann Berke nicht nachvollziehen. „Wir müssen alle Menschen unterstützen. Essen hätte sein Verteilsystem früher überdenken müssen, damit es erst gar nicht soweit kommt.“ In Landsberg stammen rund 70 Prozent der Besucher aus dem Ausland, wie Berke schätzt. „Für die vielen Nationen, die hier aufeinandertreffen, geht alles gut ab“, so Berke. Das liegt aber auch daran, dass die Helfer die Tafelbesucher an den einzelnen Stationen begleiten.

Denn die Taschen vollstopfen kann man sich hier nicht. Es soll noch was für die anderen übrig bleiben. „Milch und Joghurt gibt es heute nicht so viel. Deshalb heute nur für Kinder“, sagt Barbara Berke. Diesen Satz wiederholt in diesem Moment ein Tafel-Helfer bei einem älteren Besucher, der nur schlecht Deutsch spricht und versteht.

Viele Einheimische trauen sich nicht zur Tafel

„Es geht nicht, dass man Ausländer einfach ausgrenzt. Das ist wohl eine Frage der Organisation“, sagt Ingrid Sämmer, die Vorsitzende der Dießener Tafel, zum Essener Fall. Bei der Dießener Einrichtung, die seit elf Jahren besteht, habe es mal einen Disput zweier Männer gegeben. „Sollte bei uns was passieren, würde ich einschreiten“, sagt Sämmer. Unter den 50 Besuchern seien die Einheimischen in der Überzahl. „Aber wir haben mehr Waren als Abnehmer, weil sich viele nicht trauen zu kommen.“ Die Flüchtlinge unter den Besuchern seien weniger geworden.

Nach der Debatte um die Essener Tafel hat Barbara Berke von der Landsberger Tafel eine klare Forderung an die Politik. „Sie muss die Menschen mehr unterstützen. „Mit fünf oder zehn Euro mehr Kindergeld werden wir aber hier nicht weniger Familien haben.“

