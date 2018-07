14:08 Uhr

Beim Aktionstag der Feuerwehr Dießen gibt es einiges zu sehen

Die Dießener Feuerwehr feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Bei einem Aktionstag am heutigen Samstag zeigen die ehrenamtlichen Helfer, was sie können.

Von Thomas Wunder

Unter realen Bedingen haben einige Mitglieder der Feuerwehr Dießen soeben bei einer Unfallrettung demonstriert, wie eine verletzte Person aus einem verunfallten Auto befreit werden kann. Zahlreiche Zuschauer haben die Vorführung mit verfolgt. Sie ist ein Teil des umfangreichen Programms beim Aktionstag der Feuerwehr Dießen am heutigen Samstag, die heuer in 150-jähriges Bestehen feiert. Bis in die Abendstunden ist in den Seeanlagen noch einiges geboten.

