Beim Corona-Test mit gutem Beispiel voran

Plus Ab sofort gilt die Testpflicht in Schulen und die ist vielen Eltern ein Dorn im Auge. Aber man muss auch an die Lehrer denken, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Was ist richtig und was falsch? In Bezug auf die Corona-Pandemie eine schwer zu beantwortende Frage. Falsch gelaufen ist sicherlich die schleppende Impfung, daran lässt sich aktuell nichts ändern. Richtig ist aber, möglichst viel zu testen, um die Infektionsketten zu brechen. Und das bedeutet: Wo viele Menschen sind, muss getestet werden. Auch in den Schulen im Landkreis Landsberg. Natürlich ist es nicht angenehm für die Kinder, vor allem die kleineren, auf der anderen Seite geht es aber darum, wie man damit umgeht. Gibt man den Kindern von zu Hause schon viel Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit mit, kann es auch mit einer schwierigen Situation in der Schule bestehen. Auch mit einem möglicherweise positiven Corona-Test. Kinder haben feine "Antennen" Gerade Kinder haben da sehr feine „Antennen“, wie die Eltern zu einem Thema stehen. Spüren sie, dass die Eltern sich gegen das Prozedere sträuben, werden sie auch viel unsicherer beim Test und im Umgang mit dem Ergebnis. Vonseiten der Lehrer wird sicher alles versucht, die Situation abzufedern, da darf man den Pädagogen auch vertrauen. Und ob ein positiver Test zu einem traumatischen Ereignis wird oder nicht, darauf haben auch die Eltern großen Einfluss. Gleichzeitig muss man auch an die Lehrer denken: Mit dem Test in der Schule haben sie zwar mehr Arbeit, aber auch eine höhere Sicherheit, denn auch für sie ist es eine schwere Zeit. Lesen Sie dazu auch: Testpflicht an Schulen: So läuft die Premiere im Kreis Landsberg

Themen folgen