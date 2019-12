Beim Floorball in Kaufering fliegen Teddybären

Plus Für das Pokalspiel gegen Schenefeld haben sich die Red Hocks Kaufering etwas Besonderes einfallen lassen. Vorbild ist dabei die amerikanische Eishockeyliga.

Es ist das letzte Heimspiel der Red Hocks Kaufering in diesem Jahr und es soll ein ganz besonderes werden. Für die Pokalpartie am Samstag, 22. Dezember, gegen den Zweitligisten Schenefeld haben sich Sportler und Förderverein eine Aktion aus der amerikanischen Eishockey-Liga NHL abgeguckt. Und das Ganze dient auch noch einem guten Zweck. Beginn ist um 18 Uhr.

Im Internet sind viele Videos von derartigen Aktionen zu finden: Beim ersten Tor der Heimmannschaft werfen die Zuschauer Kuscheltiere aufs Spielfeld – dann hat der Gastgeber zum „Teddy Bear Toss“ eingeladen. „Vom Eishockey her kennt man das, aber im Floorball wird es zum ersten Mal stattfinden“, sagt Michael „Drummy“ Riedl. Schon seit Jahren begleitet er die Kauferinger Floorballer, früher noch als Spieler, inzwischen als Stadionsprecher. Zusammen mit Jessica Schwarz, die bei den Spielen ebenfalls mit auf der Zeitnehmerbank arbeitet, hat er die Aktion angestoßen.

Die Floorballer unterstützen damit eine Hilfsorganisation

Das Pokalspiel gegen den Zweitligisten Schenefeld biete genau den richtigen Rahmen für diese Aktion, so Riedl. „Kurz vor Weihnachten ist es doch schön, auch etwas für einen guten Zweck zu tun.“

Die Teddybären und Kuscheltiere, die von den Zuschauern aufs Feld geworfen werden, werden nämlich der Hilfsorganisation Humedica in Kaufbeuren übergeben. „Die Kuscheltiere kommen dort bei der Aktion ,Geschenk mit Herz’ in Päckchen, die an bedürftige Kinder verteilt werden.“ Deshalb wird Humedica bei dem Spiel auch mit einem Infostand vertreten sein. „Natürlich kann jeder gut erhaltene Kuscheltiere von Zuhause mitbringen, aber man kann bei Humedica vorher auch einen Bären kaufen.“

Wann gelingt den Red Hocks das erste Tor?

Dann muss nur noch abgeklärt werden, wann der gemeinsame „Bärenwurf“ erfolgen soll. „Natürlich beim ersten Tor der Red Hocks“, sagt Riedl mit einem Schmunzeln – Tore der Gäste zählen nicht. Am besten für die Red Hocks wäre es , wenn diese gar keines erzielen würden, doch da ist Riedl eher skeptisch. „Schenefeld hat zuletzt den Bundesligisten Wernigerode aus dem Rennen geworfen“, weiß der Sprecher und Floorball-Experte um die Qualitäten der Gäste.

Doch die Kauferinger haben inzwischen das Potenzial, dagegenzuhalten. „In den letzten Spielen hat man die Entwicklung ganz deutlich gesehen“, freut sich Riedl auf die Partie. Und wenn es auch bislang in der Bundesliga nicht recht läuft, im Pokal will man unbedingt ins Viertelfinale einziehen und dann auch zum Final4-Turnier nach Berlin fahren. „Zwei Spiele müssen wir noch gewinnen, dann geht es nach Berlin“, hofft der Stadionsprecher auf die Pokalüberraschung durch die „Roten vom Lech“. Und „Schenefeld ist ja nicht Weißenfels“, spielt er auf den Rekordmeister der Bundesliga an. „Wir haben also eine reelle Chance weiterzukommen.“

Auch wer das Spiel nicht besucht, kann etwas Gutes tun

Einen Tipp hat er noch für alle Besucher: „Man sollte rechtzeitig in der Halle sein, denn im Punktspiel zuletzt gegen Hamburg dauerte es nur 58 Sekunden, dann haben die Red Hocks das erste Tor erzielt.“ Zu früh kann man dabei im Kauferinger Sportzentrum kaum ankommen: Bereits am 16 Uhr bietet der Förderverein nämlich Glühwein, Bratwurst und vieles mehr an. Aber auch wer keine Zeit hat, zum Spiel zu kommen, kann sich an der Aktion beteiligen. Im Vorfeld können Kuscheltiere bei der Spielkiste Kaufering oder Floorball ES abgegeben werden. Diese werden dann am Humedica-Stand verkauft.