Beim Pflegestützpunkt sind die Landsberger bayernweit die Ersten

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml bringt einen Förderbescheid für die neue Einrichtung nach Landsberg. Bürger werden dort bald bei Fragen zur Pflege beraten.

Von Stephanie Millonig

Voraussichtlich zum 1. Dezember wird am Landratsamt Landsberg ein Pflegestützpunkt starten. Der Landkreis war schnell darin, diese Möglichkeit, Bürger zu beraten, einzurichten: Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU) brachte am Dienstag den ersten Förderbescheid für einen Pflegestützpunkt in Bayern.

Zwei Drittel zahlen die Kassen

Die Finanzierung des Pflegestützpunkts übernehmen ansonsten, wie berichtet, zu zwei Dritteln die Pflege- und Krankenkassen, und das restliche Drittel teilen sich der Landkreis und der Bezirk. Eingerichtet wird der Stützpunkt im Landratsamt und ist besetzt mit 1,8 Stellen. Leiten wird ihn Pajam Rais Parsi, der beim Landkreis für die Seniorenpolitik zuständig ist. Der Stützpunkt soll Bürgern bei Fragen zur Pflege zur Seite stehen und über die verschiedenen Dienste und Angebote im Landkreis informieren.

Die Ministerin hatte einen Förderbescheid von 5175 Euro mitgebracht. Melanie Huml lobte den Landkreis, dass er die Möglichkeit so schnell nutzt: „Vielen Dank, dass Sie hier vor Ort so drangeblieben sind und Gremien und Verwaltung den Pflegestützpunkt gut auf den Weg gebracht haben.“ Das Thema Pflege sei immens wichtig und betreffe viele Familien in ihrem Alltag sehr. Und Pflege könne schlagartig zum Thema werden. „Was ist zu tun und wo bekomme ich Hilfe? Wie fülle ich einen Antrag richtig aus?“ Für derartige Fragen solle es nun eine Anlaufstelle geben. Man brauche vor Ort Strukturen, so Huml.

1800 Menschen werden ambulant versorgt

Erich Püttner (UBV) vertrat den erkrankten Landrat Thomas Eichinger (CSU). Er berichtete, dass im Landkreis 1800 Menschen in ambulanter Pflege versorgt würden und 650 stationär untergebracht seien. Hier bedürfe es aber dringend einer Aufstockung. Auch er sprach davon, dass Menschen oft plötzlich betroffen seien. „Der Pflegebedarf kommt spontan.“ Deswegen sei eine umfassende fachliche Beratung wichtig.

Man habe im Landkreis viele gut funktionierende private Pflegedienste und Pflegedienste der Wohlfahrtsverbände. Doch auch wenn sie gut aufgestellt seien, gerieten sie laut Erich Püttner an ihre Grenzen. Für ihn ist wichtig, dass der Landkreis einen guten Schritt vorwärts geht und mit diesem Beratungsangebot den Betroffenen das Gefühl gibt, dass sie nicht allein gelassen sind.

