19:22 Uhr

Beim Steinheben braucht es mehr als Kraft

Nach den Rittern sind die Männer mit den kurzen, schottischen Röcken da. In Kaltenberg wurden am Samstag zum ersten Mal Highland Games ausgetragen. Warum es für Anfänger schwer ist.

Von Stephanie Millonig

Mancher hat beeindruckende Muskelberge und wirkt wie der geborene Steinheber. Es gibt bei den Highland-Games-Atleten, die die 1. Bayerische Highland Games Vereinigung (1. BHGV) erstmals in Kaltenberg ausrichtet, aber auch schlanke Teilnehmer. Und bei der erfolgreichen Damenmannschaft der 1. BHGV finden sich hübsche, schlanke Mädchen, keine Mannweiber. An den Anblick von Männern in kurzen Röcken muss man sich dagegen gewöhnen, denn wer an den Highland Games teilnehmen will, trägt einen Kilt, den karierten schottischen Rock.

Die Disziplinen haben Historie

Kaum machen sich bei den Highland Games die ersten Teams daran, Steine zu heben oder Baumsteine zu werfen, ist die Kleiderfrage freilich vergessen und der Blick fokussiert sich auf die sportliche Leistung. Highland Games sind Sport, wenngleich viele der Disziplinen aus der Historie erklärt werden. Zwölf Mannschaften treten in zehn Disziplinen gegeneinander an.

Da ist einmal das Baumstammwerfen. Soll früher dazu gedient haben, über den Fluss überzusetzen, wie der Vorsitzende des Deutschen Highland Games Verbandes, Jürgen Stickelbrock dem LT erklärt. Es käme nicht darauf an, den Stamm weit zu werfen, sondern ihn zum Überschlag zu bringen. Dafür gibt es Punkte. Der Stamm-Slalom ist inspiriert vom Zickzack-Lauf, den die Angreifer hinlegten, wenn sie mit ihrem Stamm ein Burgtor rammen wollten und den Bogenschützen entgehen mussten.

Es geht auch um Geschicklichkeit und Ausdauer

Bogenschießen und Hufeisenwerfen sind weitere Disziplinen. Stickelbrock erklärt, dass die seit 1953 in Deutschland praktizierten Highland Games 1999 reformiert worden seien. Geschicklichkeit und Ausdauer, beispielsweise beim Holzziehen seien hinzugekommen, um die Spiele vielseitig zu machen.

Fürs Gewichte tragen, Steinstoßen, Gewichte weitwerfen oder auch Gewichte hochwerfen braucht es dagegen weiterhin Kraft. Und auch Technik und Erfahrung, wie sich beim Steinheben zeigt. Es war übrigens früher, wie Stickelbrock erzählt, quasi die Initiation vom Buben zum Mann. Der Junge musste einen Stein auf die Stadtmauer legen. Bei den Highland Games gilt es unterschiedlich schwere Stein auf ein Podest zu heben.

Die schwere Kugel lässt sich schwer umfassen

Kein leichtes Unterfangen, vor allem für die Männern, denen nur ein 75 Kilogram schwerer Stein und dann zwei Kugeln mit 85 beziehungsweise 110 Kilogramm zur Verfügung stehen. Bei dem dicksten Brocken kämpfen die Vinkovic-Buam aus Geltendorf. Obwohl kraftsporttrainiert sind sie Neulinge in Sachen Highland Games und kommen mit der glatten Kugel, die auf den schweißnassen Unterarmen wegrutscht, nicht zurecht. Auch ihre Teampartnerin – es gibt gemischte Teams – versucht es zwei Mal mit dem 66 Kilogrammstein und scheitert.

Dafür gibt’s hier, wie auch an jedem der Stationen strategische Tipps von der Konkurrenz. Die erfahrenen Highland Gamer von der 1.BHGV schmieren sich die Hände und Unterarme mit Harz ein und verhindern so das Wegrutschen.

„Es kommt auch auf einen guten Griff unter der Kugel an“, sagt Wolfgang Obst aus Hofstetten aus dem Team der 1.BGHV. Bei der Hitze sei dies freilich schwierig. Dann dürfen die Zuschauer ran und ein junger Mann schafft es unter großem Beifall der Zuschauer auch die schwere Kugel aufs Podest zu lupfen – er hatte offensichtlich die richtige Technik. Und der leichte Stein für die Frauen mit 36 Kilogram lässt sich durchaus heben. Wie sich später das Kreuz anfühlt, wird sich zeigen. Laune macht es auf jeden Fall: Wenn man den Sportlern so zuschaut, will man die eigene Kraft auch mal ausprobieren.

Wolfgang Obst kam über den Kraftsport zu den Highland Games. „Ich mag die Vielfalt und dass es nicht nur auf Kraft ankommt.“ Philipp Nieberle aus Landsberg hatte schon Bayerisches Steinheben praktiziert und tritt nun auch für die 1. BHGV an, die mit Frauen- und Männern Bayerischer Meister ist.

Platz Nummer Vier in Bayern

Verbandschef Stickelbrock geht davon aus, dass die Szene der Highland-Games-Sportler 4000 bis 500 Personen umfasst und das Publikum bundesweit an die 300.000 Personen umfasst. „Für eine Randsportart ist das schon was.“ In Bayern sei Kaltenberg jetzt der vierte Ort für eine Austragung. Luitpold Prinz von Bayern ist jedenfalls angetan davon, was sein Sohn Heinrich aufs Schlossgelände geholt hat: Abends werden Militärkapellen bei Military Tattoo in der Arena zu erleben sein und jetzt kann man den Highland Games zusehen. Organisator Franz Spitzer von der 1. BHGV ist auf jeden Fall sehr zufrieden: „Es läuft gut für die unsäglichen Temperaturen und die Leute gehen richtig gut mit.“

Und zufrieden kann er auch mit seiner Mannschaft sein: Sowohl die Boarischen Burschen als auch die Boarischen Madln der 1. BHGV haben ihren Titel als Bayerische Meister in Kaltenberg verteidigt.

Themen Folgen