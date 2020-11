10:40 Uhr

Beim Wenden übersehen: Radfahrer wird in Landsberg schwer verletzt

Schwerer Unfall in Landsberg: Ein Autofahrer hat beim Wenden einen Pedelec-Fahrer übersehen.

Auf der Suche nach einem Parkplatz legt ein Autofahrer in Landsberg ein gefährliches Manöver hin. Das wird einem Radfahrer zum Verhängnis.

Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Landsberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Untermeitingen gegen 19.45 Uhr stadteinwärts in der Katharinenstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Von-Kühlmann-Straße wollte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Parkplatz ergattern und wendete trotz der dortigen durchgezogenen Linie sein Fahrzeug.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, der mit einem Pedelec fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich. (lt)

Themen folgen