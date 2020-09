11:08 Uhr

Beim umstrittenen Kulturbau in Landsberg ist eine Einigung in Sicht

So könnte er aussehen, der geplante Kulturbau, der im neuen Landsberger Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach entstehen soll.

Plus Im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg soll auch die Kultur einen Platz finden. Doch das dafür vorgesehene Gebäude ist vielen Stadträten zu hoch.

Von Thomas Wunder

Die Situation schien festgefahren. Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung für den geplanten Kulturbau im neuen Landsberger Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) ab. Unter Leitung von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hat sich der Stadtrat zu einem Workshop getroffen, bei dem es um das Gebäude ging. „Im Stadtrat besteht Einigkeit darüber, dass wir für alle Beteiligten neue Synergien schaffen können“, wird Doris Baumgartl in einer Pressemeldung zum Workshop zitiert. Warum die Höhe des Veranstaltungssaals nun wohl kein Problem mehr ist.

In den Diskussionen der vergangenen Wochen im Stadtrat und in der Öffentlichkeit war es vor allem darum gegangen, in welcher Form sich der am westlichen Brückenkopf des neuen Lechstegs gelegene Kulturbau zukünftig als Bindeglied zwischen dem neuen Quartier und der Altstadt präsentieren kann und wie er betrieben werden soll. Die laut Pressemeldung intensiven und konstruktiven Diskussionen des Stadtrats zur weiteren Entwicklung des Baufelds seien von Professor Matthias Loebermann, Mitglied des Gestaltungsbeirats der Stadt, fachlich begleitet worden. Dabei seien die von den Kulturschaffenden erarbeiteten Konzepte ebenso eingeflossen wie die vom Büro FranKonzept erstellten Voraussetzungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.

Derzeit entstehen zwei Gebäude auf der Fläche der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Auch Investor Michael Ehret von ehret+klein berichtete beim Workshop eine gute halbe Stunde über den aktuellen Stand der Weiterentwicklung des Wettbewerbsentwurfs des Architekturbüros Auer Weber. Der von ihm durchgeführte Wechsel vom ersten zum zweiten Wettbewerbspreisträger habe eine umfassende Umplanung zur Folge gehabt. Sie habe die Nutzungsänderung von ursprünglich geplanten Wohnungen und Ateliers zu einem Hotelbetrieb betroffen. Mit dem aktuellen Planansatz könnte sowohl die geänderte Höhe des Veranstaltungssaals gewährleistet als auch die vom Stadtrat geforderte deutliche Reduzierung der Gebäudehöhe ermöglicht werden. Die im Bauantrag vorgesehene Höhe von 21 Metern war für den Stadtrat nicht akzeptabel. Der Kulturbau wäre damit noch etwas höher als die entlang der Bahnlinie vorgesehenen zwei sechsgeschossigen Gebäude mit rund 19,5 Metern Höhe.

Die neuen Planungen stehen erst am Anfang. Bislang waren laut ehret+klein im Erdgeschoss ein Kultursaal, Flächen für ein Museum, Gastronomie, Garderoben sowie einen großen Innenhof vorgesehen. Im ersten Obergeschoss sollten Künstlerapartments, Atelierräume sowie eine öffentlich zugängliche Freifläche geschaffen werden. Das Hotel werde im zweiten und dritten Obergeschoss betrieben. Der Kultursaal wurde bislang für etwa 400 Besucher/Sitzplätze konzipiert.

So könnte der Innenbereich des neuen Kulturbaus aussehen. Bild: ehret+klein

Die Verbindung von Hotel und Kultur mit einem vielseitig nutzbaren Veranstaltungssaal könne wie eine Wellenbewegung sein, die positiv zurückschlägt und von der alle profitieren, heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Doris Baumgartl sieht unter anderem darin eine Chance, das bestehende städtische Kulturangebot zu ergänzen, zu erweitern und auch touristisch für eine noch größere Vielfalt zu sorgen.

Im städtebaulichen Vertrag steht der Bau eines 450 Quadratmeter großen Veranstaltungssaals. Außerdem sind dort zusätzliche städtische Kulturräume wie ein museumspädagogischer Raum und eine Fläche für eine historische Druckerpresse (insgesamt 100 Quadratmeter) aufgeführt. Des Weiteren ist vertraglich vereinbart, dass der Kultursaal der Stadt Landsberg an 30 Tagen im Jahr kostenfrei zur Verfügung steht. Mit der Bari Gruppe hat ehret+klein eigenen Angaben zufolge einen Hotelbetreiber gefunden, der die Bereitschaft gezeigt hat, die Kulturräume im Erdgeschoss vollumfänglich zu betreiben. Diese könne den Betrieb und die Vermietung der für Kulturzwecke genutzten Flächen übernehmen. Als Mieter trage sie das finanzielle Risiko.

Es gibt bereits Alternativen zur Planung

Mit dem Investor, dem Architekturbüro Auer Weber, der Stadtverwaltung sowie dem Gestaltungsbeirat wird nun der zunächst vorgelegte Entwurf überarbeitet. Er hatte noch eine Gebäudehöhe von 21 Metern vorgesehen. Gemeinsam mit dem Architekten seien bereits Planungsalternativen durchgegangen worden, teilt ehret+klein mit. Die Gebäudehöhe müsse daher nicht allein an der Raumhöhe des Kultursaals festgemacht werden.

Das „Kulturhotel“, so wird das Gebäude in der Pressemeldung der Stadt genannt, mit einem kräftig ausgebildeten Sockelgeschoss für den Kultursaal, einem offenen Obergeschoss mit großzügiger öffentlicher Treppe und Stadtbalkon sowie einer metallisch geprägten Gebäudehülle mit den darüberliegenden Hotelgeschossen soll nun qualitätsvoll weiterentwickelt und die Planung dann dem Stadtrat vorgelegt werden. Im Newsletter der Bürgergruppe ULP teilte ehret+klein mit, man hoffe auf eine zeitnahe Entscheidung bezüglich der Höhe des Kultursaals, um dies in der Planung zu berücksichtigen. Denn die Fertigstellung des Gebäudes sei für Ende 2022 geplant.

