vor 20 Min.

Beinahe-Zugunglück in Utting: Geldstrafe für den Fahrdienstleiter

So ist es korrekt, Züge auf Gleis eins und zwei am Bahnhof Utting. Der Fahrdienstleiter bekommt bald technische Unterstützung, damit es zu keinen gefährlichen Fehlern wie im Februar 2018 kommt. Damals wurden zwei Züge auf dasselbe Gleis geleitet.

Im Februar 2018 wären in Utting beinahe zwei Züge zusammengestoßen. Für den damals zuständigen Fahrdienstleiter hat das ein juristisches Nachspiel. Jetzt steckt die Bahn Geld in neue Technik.

Von Stephanie Millonig

Am 22. Februar 2018 hätte sich in Utting beinahe ein Zugunglück ereignet. Auf Gleis zwei fuhr ein Zug ein, wo bereits der Gegenzug stand. Der Geistesgegenwart des Zugführers war es zu verdanken, dass es zu keiner Kollision kam (Knapp an Katastrophe vorbei: Wie kamen zwei Züge aufs selbe Gleis? ). Er leitete eine Sofortbremsung ein und wurde sogar mit einer Auszeichnung des bayerischen Verkehrsministers für sein beherztes Eingreifen geehrt. Jetzt steht fest: Der damals zuständige Fahrdienstleiter war schuld daran, dass zwei Züge auf dasselbe Gleis geleitet wurden. Er erhielt vor Kurzem einen Strafbefehl über 2200 Euro. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Mathias Nickolai unserer Zeitung.

Lesen Sie dazu auch: Er verhinderte ein Zugunglück: Lokführer wird ausgezeichnet

Mehrere schwere Zugunglücke

In den vergangenen Jahren kam es im Freistaat zu zwei verheerenden Zugunglücken. 2016 starben in Bad Aibling bei einem Zusammenstoß zwölf Menschen, 89 wurden zum Teil schwer verletzt. Schuld an der Katastrophe war der Fahrdienstleiter - er wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Mai 2018 stieß in Aichach ein Personenzug mit einem Güterzug zusammen, ein Zugführer und ein Fahrgast starben. Der verantwortliche Fahrdienstleiter erhielt einen Strafbefehl über eine zehnmonatige Bewährungsstrafe.

Lesen Sie dazu auch: Fahrdienstleiter akzeptiert Urteil nach Zugunglück in Aichach

Fahrdienstleiter in Deutschland arbeiten in Hunderten von mechanischen und elektromechanischen Stellwerken in einer hohen Verantwortung. Künftig soll neue Technik für mehr Sicherheit sorgen. Pilotstandorte für diese Technik sind der Bahnhof in Utting und ein Bahnhof in Nordrhein-Westfalen. Bei einem mechanischen Stellwerk müssen Fahrdienstleiter auf Sicht kontrollieren, ob das Gleis frei ist. Der 26-jährige Fahrdienstleiter, der am 22. Februar 2018 in Utting Dienst tat, hatte dies jedoch laut Behörden versäumt. Wie Oberstaatsanwalt Mathias Nickolai informiert, bekam er wegen fahrlässiger Gefährdung des Bahnverkehrs eine Geldstrafe, die nicht im Führungszeugnis erscheint. Der junge Mann muss insgesamt 2200 Euro zahlen. „Nichtanbringen von Hilfssperren“ und „Nichtdurchführen der Hinsehensprüfung“ nennt sich sein Versäumnis im Juristendeutsch.

Utting ist ein Pilotstandort

Die Bahn will nun - wie schon länger angekündigt - 600 ältere Stellwerke nachrüsten. Künftig unterstützt eine sogenannte Gleisfreimeldeanlage den Fahrdienstleiter: Sollte ein Gleis durch einen Zug belegt sein, blockiert die Technik die Einfahrt eines weiteren Zuges, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Deutsche Bahn hat im Januar mit dem Einbau der neuen Technik in Nieukerk in Nordrhein-Westfalen begonnen, in Utting konnte laut einer Bahnsprecherin wegen des Wetters mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen werden. „Es geht um Kabelverbindungen vom Stellwerk zur Stelleinrichtung.“

Auch Aichach wird nachgerüstet

Nach erfolgreichem Testbetrieb ist noch in diesem Jahr die Nachrüstung der ersten 50 Stellwerke vorgesehen – darunter auch das Stellwerk in Aichach. Bis Ende 2023 sollen die 600 Stellwerke ausgestattet sein. Die Umrüstung werde rund 90 Millionen Euro kosten, so die Deutsche Bahn. Neben dieser technischen Nachrüstung älterer Stellwerke werde auch weiter in den Bau neuer Stellwerke investiert.

Im Rahmen der Investitions- und Modernisierungsoffensive wurden laut Deutscher Bahn 2018 über neun Milliarden Euro in die Eisenbahninfrastruktur investiert. Und nicht nur die Technik werde bei der Bahn kontinuierlich weiterentwickelt, so das Unternehmen. Mithilfe von Simulatoren und Virtual Reality würden die Mitarbeiter praxisnah und damit noch intensiver geschult.

Lesen Sie auch den Kommentar: Bahnhöfe: Moderne Technik für mehr Sicherheit!

Themen Folgen