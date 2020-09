vor 53 Min.

Beitritt des Landkreises zum MVV verzögert sich

Plus Der Landkreis Landsberg muss sich weiter gedulden, bis er ins Tarifnetz des MVV aufgenommen wird. Wie die Fahrgastströme aussehen.

Von Christian Mühlhause

Der Landkreis Landsberg gehört zu den Erweiterungskandidaten des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV). Die Integration in den Verbund sollte nach bisherigem Stand Ende 2023 erfolgen. Das Datum wird sich aber wohl nicht halten lassen, wie jetzt im Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Kreistags bekannt wurde.

Das Vorhaben verschiebt sich wohl um ein Jahr. Hintergrund ist, dass es weitreichende Veränderungen auf der Bahnstrecke von München nach Lindau gibt, an der auch Kaufering und Geltendorf liegen, informierte Felix Fitz, Mitarbeiter des MVV in der Sitzung. „Auf der Strecke wird es einen Anbieterwechsel geben. Das Unternehmen Go Ahead übernimmt ab Dezember 2021 die Strecke von der Deutschen Bahn. Geplant ist, das Angebot an Zügen zu verdichten und die Fahrzeiten zu verkürzen – dank der Elektrifizierung der Strecke.“ Hinzu komme, so Fitz, dass der Verkehr in Buchloe gebrochen werde, weil Dieselloks wegen der Schadstoffe nicht mehr in die Landeshauptstadt hineinfahren sollen.

Züge aus Füssen fahren künftig nach Augsburg

Künftig würden zudem weniger Züge der BRB auf der Strecke zwischen München und Buchloe unterwegs sein, weil die aus Füssen kommenden Züge dann zum Großteil nach Augsburg weiterfahren, so der Mitarbeiter des MVV. „Wegen dieser Punkte hat uns die Bayerische Eisenbahngesellschaft dringend geraten, die für Dezember 2020 geplante Erhebung um ein Jahr zu verschieben, bis das neue Betriebskonzept steht.“ Bei der Analyse geht es unter anderem um Verkehrserhebungen, die Tarifentwicklung sowie die Frage der Einnahmenaufteilung.

Fitz’ MVV-Kollege Markus Haller verwies darauf, dass das bestehende Tarifsystem des Verkehrsverbunds nicht eins zu eins in die Fläche ausgerollt werden könne. Es müsse unter anderem geklärt werden, ob die Bahncard gelten wird auf der Bahnstrecke und ob die Mindereinnahmen sich so im Rahmen halten, dass der Freistaat bereit ist, seinen Beitrag für die Finanzierung des Schienenverkehrs zu leisten.

Viele Pendler fahren aus dem Landkreis nach München

Noch befindet sich das ganze Projekt aber in der ersten Phase – der Ermittlung der Grundlagen und der verkehrlichen Sinnhaftigkeit. Diese soll bis zum ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Felix Fitz präsentierte dazu Zwischenergebnisse: Die Zahl der Einwohner steige im Landkreis Landsberg wahrscheinlich bis zum Jahr 2030 von jetzt rund 120.000 auf dann knapp 126.000, so die Prognose. Auch sei die Zahl der Beschäftigten im Landkreis Landsberg in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Besonders viele Pendler fahren in die Stadt München (6900) und in die Landkreise Starnberg (3200) und Weilheim-Schongau (2400). Weil vor allem Menschen aus dem nördlichen Landkreis nach Augsburg pendeln, sprach sich Fitz zudem für einen „Überlappungstarif“ mit dem Augsburger Verkehrsverbund aus.

Wegen der erwarteten Verzögerung wird der Landkreis entsprechend später über den Beitritt entscheiden, wenn eine ausreichende Datenbasis vorliegt.

