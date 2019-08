11:08 Uhr

Bekommt Schondorf bald einen Streetball-Platz?

Die Jugend und der Sportverein würden sich freuen. Wie die Schondorfer Gemeinderäte darüber denken.

Von Dagmar Kübler

Bislang hat sich Schondorf bei Leader-Projekten zurückgehalten. Doch nun könnten die Weichen für ein eigenes Projekt gestellt werden. Bei der Jugendversammlung und auch in Mails an Bürgermeister Alexander Herrmann haben Jugendliche einen Streetball-Platz angeregt. Bislang wurde an einem Basketballkorb an der Turnhalle der Knabenrealschule gespielt. Im Zuge des Schulumbaus wurde dieser jedoch abgebaut.

„Für Streetball reicht ein Korb aus. Jeweils drei Spieler in zwei Mannschaften spielen auf einen Korb, das ist ein schnelles Spiel“, informierte Herrmann im Gemeinderat. Er sieht einen geeigneten Platz dafür auf dem TSV-Sportgelände. Mit dem Verein habe er gesprochen, dieser sei begeistert.

Das Projekt kann bezuschusst werden

Könnte der Streetball-Platz ein Leader-Projekt werden? Mit dem Programm unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ländliche Regionen. Zuständig für die Koordination und Umsetzung von Leader-Projekten in der Region ist die LAG Ammersee unter Leitung von Detlef Däke. Däke stellte die Chance auf ein Projekt für einen Streetball-Platz in Aussicht. Entscheidend dafür sei die Jugendbeteiligung. Däke verwies dabei auf die bereits mit Leader-Förderung realisierte Soccerbox in Dießen.

Dort organisieren Jugendliche unter anderem die Platzbelegung. Marlene Orban äußerte Bedenken, dass das Angebot in Konkurrenz zum TSV stehen könnte. Der TSV könne den Streetball-Platz auch nutzen oder sogar als Träger des Leader-Projekts auftreten, so Däke. Rund 50 Prozent der Kosten seien vom Träger zu leisten. Wolfgang Schraml schlug vor, diese durch Sponsoren zu senken und auch dafür die Jugendlichen einzubinden. Eine Entscheidung fiel nicht. Über das mögliche Projekt soll in einer der nächsten Sitzungen beraten werden.

