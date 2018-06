vor 34 Min.

Bernhardiner fällt in den Mühlbach

Ein Bernhardiner fiel heute Vormittag in Landsberg in den Mühlbach beim Versuch, Wasser zu trinken.

Herrchen will seinen Hund retten und springt hinterher. Polizei und Passanten helfen dem 64-Jährigen und auch dem zweiten Hund wieder aus dem Wasser.

Der Durst des Bernhardiners war offenbar bei der Hitze groß. Doch die Idee, ein paar Schluck Wasser aus dem Mühlbach zu trinken, führte dazu, dass eine aufwendigere Rettungsaktion daraus wurde.

Hund wollte aus dem Bach trinken

Wie die Polizei berichtet, war der Vierbeiner nämlich am heutigen Vormittag gegen zehn Uhr beim Versuch, aus dem Mühlbach zu trinken, in selbigen hineingefallen. Aufgrund der betonierten Ufereinfassung schaffte er es nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser heraus. Sein Herrchen, ein 64-jähriger Landsberger, sprang kurzerhand hinterher, um dem Bernhardiner herauszuhelfen. Das wiederum nahm aber sein zweiter Hund zum Anlass, ebenfalls in den Mühlbach zu springen.

Mann hält seine zwei Vierbeiner über Wasser

Der Mann hielt sich mit einer Hand an der Ufermauer fest, um nicht abgetrieben zu werden. Mit der anderen hielt er seine Hunde fest, jedoch gelang es ihm nicht, sie aus dem Wasser zu holen.

Alle Beteiligten sind wohlauf

Ein Passant und zwei Polizeibeamte kamen dem Mann zu Hilfe und befreiten die Drei aus ihrer misslichen Lage. Der 64-Jährige und beide Hunde sind wohlauf. (lt)