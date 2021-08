Drei Cousinen aus dem Kreis Landsberg arbeiten als Zimmerinnen

Plus Drei Cousinen aus dem Kreis Landsberg ergreifen den „Männerberuf“ Zimmerer. Warum sie mit ihrer Entscheidung glücklich sind und auch ein „gutes Mundwerk“ brauchen.

Mädchen in „Männerberufen“ – das ist heute nichts Ungewöhnliches mehr. Doch drei Cousinen aus einem Landkreis im selben Männerberuf sind durchaus etwas Besonderes. Katharina, Sabrina und Elisabeth Schmid haben alle eine Ausbildung zur Zimmerin gemacht. Auch sonst ist das Trio für Ungewöhnliches zu haben, das bewies es im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt ebenso wie beim Fototermin. Außerdem schnitt Katharina Schmid bei der Gesellenprüfung sogar als Innungsbeste im Landkreis ab.