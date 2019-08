vor 54 Min.

Besonderes Theater: Ein Exot in Glitzerbadehose in Utting

In „Die blondierte Stierin“ werden Zuschauer Teil einer außergewöhnlichen Performance. Sie befasst sich mit der Verantwortung des Menschen gegenüber Tieren.

Von Sibylle Reiter

„Die blondierte Stierin“ – ein Theaterprojekt vom „ELLEKollektiv aka Knallkomitee“ – das hört sich kompliziert an. Der Titel des Ensembles ist aus den Namen der Macher entstanden, der Schauspielerin Elisabeth-Marie Leistikow aus Frankfurt und ihrem Uttinger Kollegen Luis Lüps. Beide haben das Stück geschrieben, angelehnt an Textauszüge von Wolfram Lotz. Der Name ist Programm, denn es ist ein Knaller, der die Zuschauer erwartet – die eigentlich keine sind, sie werden Teil der Performance.

Karten gibt es im „Milky Way Express“

Eintrittstickets gibt es am Schalter „The Milky Way Express“, wo sich versehentlich auch normale Fahrgäste anstellen, bis sie merken: das ist Theater. Im Wartesaal werden die Zuschauer aufgefordert: „Tauschen Sie Ihre Hände und Füße“. Es gibt Gummistiefel und riesige gelbe Schaumstoffhände, einen weißen Umhang mit QR-Code und eine Fahrkarte. Dann bleibt die Gruppe sich selbst überlassen („Übernehmen Sie Verantwortung!“) und fährt mit dem Zug nach Utting. Beim Einsteigen kann man den anderen Fahrgästen ansehen, dass sie diese seltsame Truppe schon für ein wenig durchgeknallt halten.

Spannende Reise in den Summerpark

In Utting empfängt Elisabeth-Marie Leistikow als „Touristenführerin“ die Gruppe. Am Bahnhofskiosk gibt’s, angelehnt an den Untertitel des Stückes „Zwischen Erdkern und Sternenstaub“ ein Mini-Milk-Eis. Es folgt eine spannende Reise in den Summerpark, man watet in den See, stapft durch benachbarte Wiesen, bekommt Schaufel und Spitzhacke und gräbt symbolisch Richtung Erdkern.

Hüterin des Lebenswassers

Jeder kann sich seine Interpretation machen, manche würden gern noch mehr ins Geschehen eingreifen. Eine Frau erzählt über ökologischen Anbau, weniger Fleischkonsum, Kartoffelkäfer, Düngung, Erbsen und Schweinezucht im Summerpark erzählt. Die „Passantin“ entpuppt sich als Schauspielerin. Immer wieder fragen sich die teilnehmenden Zuschauer: Was ist Realität, was Performance?

Die weiße Frau aus dem See

Da springt ein Badegast auf („Hey, sucht Ihr auch nach dem Krater?“) und streitet mit der Führerin über Supernovae, Fantasy-Wesen, Weltraumschrott, Galaxien und die Schöpfung. Von Süden taucht ein lebensgroßes Kamel mit den Heiligen Drei Königen auf. Kaum überlegt man, was dass bedeuten könnte, geht es wieder Richtung See. Ausgestattet mit Instrumenten wird einer im See stehenden, weiß gekleideten Frau ein Ständchen gespielt. Es ist die Hüterin des Lebenswassers und der Lebensmilch.

Die blondierte Stierin ist immer noch nicht zu sehen. Doch halt, taucht sie etwa hinter der weißen Frau aus dem See auf? Der Spannungsbogen wird bis zum Schluss anhalten. Mit der Zeit realisiert man, dass im Hintergrund zwei Musiker (Noel Riedel und Luis Behnke) für Begleitmusik sorgen. Am Uttinger Bahnhofsschuppen betet ein Stierkämpfer einen Exoten in Glitzerbadehose (symbolisiert er einen Stier?) an und bringt ihn in Sicherheit. Wo ein Stierkämpfer ist, muss doch auch die blondierte Stierin sein?

Verantwortung übernehmen

Im Güterschuppen spricht sie schließlich und erinnert an die menschliche Verantwortung für Milliarden geschundener Tiere, die auf dem Planeten Jupiter Zuflucht suchen, aber dort inzwischen keinen Platz mehr haben. Früher konnten sie dort ihren Frieden finden, aber jetzt kommen Hühner an, die nicht mehr fliegen können, Schweine ohne Schwänze und Kühe mit entzündetem Euter. Was passiert zwischen Himmel und Erde, zwischen Erdkern und Sternenstaub? Was kann sich der Mensch noch herausnehmen, wie sehr darf er sich mit seinen übergroßen Händen über die Tiere erheben, sie quälen? Ein aktuelles Thema, das die Truppe um Leistikow und Lüps aufarbeitet, nicht moralisierend und belehrend, sondern mithilfe der Stierin aus einer Außenperspektive („was macht ihr mit Eurer Welt, übernehmt Verantwortung!“).

Weitere Aufführungen bis 12. August jeweils ab 17 Uhr. Dauer etwa drei Stunden. Kartenreservierung unter 0160/78 35 048.

Mehr zu Luis Lüps finden Sie hier: Snowdance: Ein Uttinger spielt in „Datsche“ mit

Themen Folgen