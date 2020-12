vor 35 Min.

Besuch im Impflager

Ministerin Huml schaut sich um

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat ein Lager für Impfmaterial auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing besucht. Danach sagte sie laut einer Mitteilung ihres Ministeriums: „Seit Dienstag wird im großen Stil Impfmaterial angeliefert. Am Dienstag sind in diesem Lager bereits mehr als 1,6 Millionen Spritzen und 7,9 Millionen Kanülen eingegangen, am Mittwoch sind erneut mehr als 15,8 Millionen Kanülen angekommen. Für Donnerstag ist die Lieferung von 1,2 Millionen Spritzen sowie 1,2 Millionen Kanülen geplant. Diese und kommende Woche werden laufend neue Lieferungen erwartet. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um wie vom Bund gefordert bis Mitte Dezember die Impfzentren vorzubereiten.“

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstütze dabei tatkräftig und effizient. Dessen Einsatzkräfte kümmerten sich darum, die Pakete mit Material für die einzelnen Landkreise bedarfsgerecht aufzuteilen und dorthin auszuliefern.

Insgesamt habe das Gesundheitsministerium bereits 40 Ultratiefkühlschränke sowie 34 Millionen Spritzen und 58 Millionen Kanülen bestellt. Weitere Beschaffungsvorgänge laufen noch. Huml ergänzte: „Wichtig ist auch die persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter in den Impfzentren. Dieses Material liegt in unserem Pandemiezentrallager in Garching bereit und wird von dort ebenfalls vom THW an die Impfzentren geliefert. Ab kommender Woche werden somit die Impfzentren sowohl mit Impfzubehör als auch entsprechender Schutzausrüstung beliefert.“ Mit der aktuell vorgesehenen Kapazität der Impfzentren seien täglich mehr als 30000 Impfungen möglich. (lt)

