vor 50 Min.

Betrüger verkaufen Leihgerüst nach Rumänien

Zwei Männer leihen sich Gerüstteile und stehlen weitere. Vor dem Amtsgericht Landsberg ist die Beweislage erdrückend. Einer der Täter kommt gerade noch so mit Bewährung davon.

Von Ernst Hofmann

Bleibt der gesundheitlich arg gebeutelte Unternehmer, 76, auf seinem Schaden von etwa 40.000 Euro sitzen? Er wurde ihm durch Betrug und Diebstahl im November 2016 von zwei Männern zugefügt. So sieht es das Amtsgericht Landsberg, vor dem sich ein 30 Jahre alter Kosovare und ein 41-jähriger Türke jetzt verantworten mussten. Es geht um Gerüstteile in einer Fläche von 2000 Quadratmetern, die von einem Lagerplatz in einer Gemeinde im nordwestlichen Landkreis über einen Händler in Leipzig letzten Endes wohl in Rumänien gelandet sind.

Die Baustelle gab es in Wahrheit gar nicht

Der Gerüstbau-Chef dachte an nichts Schlechtes, als im November 2016 mehrere Männer vorbeikamen, um ungefähr 1000 Quadratmeter Gerüstteile für einige Wochen auszuleihen. Sie zahlten, wie in der Hauptverhandlung bekannt wurde, 999 Euro an. Sie sagten, dass das Material für ein Bauwerk in Stadtbergen bei Augsburg gebraucht werde. Allerdings: Die Baustelle in Stadtbergen gab es nicht, das Gerüst wurde nach Leipzig gebracht und mit den „ausgeliehenen“ 1000 Quadratmetern gaben sich die beiden Angeklagten und ihre Helfer nicht zufrieden. Sie kamen nach der ersten Fuhre nach Leipzig postwendend auf den Lagerplatz zurück und klauten dann 1000 Quadratmeter Gerüstteile, um diese weiterzuverkaufen.

Vor Ort, bei einer Firma, deren Schwerpunkt auf dem An- und Verkauf von Gerüstteilen liegt, wäre der geplante Coup beinahe geplatzt. Der Inhaber, 48, der vor Gericht aussagte, wollte für die beiden Lieferungen eine Rechnung von den Angeklagten. Die bekam er nicht, denn es handelte sich ja um Diebesgut. Der Ältere der beiden Angeklagten vermittelte dann über persönliche Kontakte den Weiterverkauf nach Rumänien. Bezahlt wurden insgesamt 13.500 Euro, wie es vor Gericht hieß.

Der Angeklagte bleibt zunächst bei seiner Version

Vor Beginn der Beweisaufnahme wandte sich der Vorsitzende in einem „Vorwort“ an die beiden Angeklagten. Seine Begründung: Die Aktenlage in diesem Verfahren sei so übersichtlich wie selten für das Gericht. Denn die vier Beteiligten würden den Sachverhalt alle gleich schildern – mit Ausnahme des 30-Jährigen. Das bedeute: Wenn die Beschuldigten kein Geständnis ablegten, und sich der Sachverhalt als richtig herausstelle, müsse der Mann mit einer Haftstrafe von etwa drei Jahren rechnen. Er nahm es gelassen zur Kenntnis, vollzog trotzdem keine Kehrtwende: „Ich kenne die Leute nicht“, meinte er zunächst trotzig.

Das änderte sich noch: Nach mehreren Sitzungsunterbrechungen und Rechtsgesprächen räumte er die Taten ein. Bei den Rechtsgesprächen wurden ihm die mögliche Ober- beziehungsweise Untergrenze der Strafe bei einem Geständnis mitgeteilt. Das wären maximal bis zu zwei Jahre ohne Bewährung gewesen. Hierauf verständigte sich das Gremium.

Dann stürzt das Lügengerüst doch ein

Das Gericht hielt sich beim Urteil daran: Beim Haupttäter kommt zur dreijährigen Bewährung (ein Jahr und zehn Monate Haft) einiges an Auflagen hinzu. Er soll dem Unternehmer den vom Gericht festgestellten Schaden in Höhe von 40.000 Euro begleichen. Um diesen Wertersatz kümmert sich, so die geänderte Gesetzgebung, die Staatsanwaltschaft. Zudem muss der Mann binnen drei Monaten 120 Sozialstunden ableisten. Der Mitangeklagte wurde zu 90 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Der Wertersatz, den der 41-Jährige leisten muss, beläuft sich auf 750 Euro.

