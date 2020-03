11:40 Uhr

Betrunkene Autofahrerin beschädigt sechs Fahrzeuge

Auf diesem Parkplatz (rechts) in der Kolpingstraße in Kaufering hat sich der Unfall ereignet.

Auf einem Parkplatz in Kaufering verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Auto. Das löst eine Kettenreaktion aus.

Von Thomas Wunder

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße in Kaufering sechs dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, verlor die 64-jährige Kauferingerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf zwei Wagen auf, die aus ihren Parklücken geschoben wurden. Eines der Fahrzeuge prallte dadurch auf einen gegenüber abgestellten Pkw. Die Frau fuhr danach noch gegen ein anderes Auto, fuhr einen Bogen und prallte im Anschluss gegen zwei gegenüber abgestellte Fahrzeuge, die nebeneinander geparkt waren. Dort blieb der Wagen der 64-Jährigen schließlich stehen.

Ein Mann wollte gerade aussteigen

Der 21-jährige Fahrer eines Wagens, der durch den Anstoß weggeschoben wurde, war gerade dabei sein Fahrzeug zu verlassen. Er blieb unverletzt. Alle weiteren Fahrzeuge waren nicht besetzt.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei ihr einen Atemalkoholwert von mehr als 0,3 Promille fest. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Themen folgen