vor 37 Min.

Betrunkene Autofahrerin fährt durch mehrere Gärten

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Geltendorf in mehreren Gärten für Chaos gesorgt.

Eigentlich wollte sie nur wenden, doch dann war sie auf großer Irrfahrt durch mehrere Gärten. Eine betrunkene Autofahrerin richtet in Geltendorf Chaos an.

Auf gefährlicher Irrfahrt ist eine betrunkene Autofahrerin am Montagabend in Geltendorf gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 57-Jährige aus dem nördlichen Landkreis in eine Stichstraße der Bahnhofstraße. Als sie in eine Grundstückszufahrt abbiegen wollte, fuhr sie stattdessen in den Garten des Grundstücks, durchquerte im Anschluss zwei weitere Gärten und beschädigte dabei zwei Zäune, ehe der Wagen zum Stehen kam. Als die Polizei den Unfall aufnahm, wurde die Ursache schnell klar.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrerin musste zur Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben. Sie hinterließ einen Sachschaden von rund 5000 Euro. (lt)

