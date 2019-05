vor 54 Min.

Betrunkene Frau baut nach Streit mit ihrem Freund einen Unfall

Nicht nur mit ihrem Freund hat sie Streit, sondern jetzt auch Ärger mit Versicherung und Polizei. Eine Frau legt in Landsberg eine Chaosfahrt hin.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 34-jährige Autofahrerin aus Fürstenfeldbruck mit ihrem liegen gebliebenen Wagen in der Augsburger Straße in Landsberg entdeckt. Ihr Auto wies einen frischen Unfallschaden und einen Platten auf. Die Frau gab an, dass sie nach einem Streit mit ihrem Freund eine Iglinger Diskothek verlassen hatte und und alleine Richtung Landsberg gefahren war.

Auf dem Weg hatte die Frau den Kreisverkehr in der Iglinger Straße überfahren und war nach rechts in die Böschung geraten. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bei der 34-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie musste ihren Führerschein abgeben. (lt)

Themen Folgen