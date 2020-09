vor 20 Min.

Betrunkene Frau greift in Landsberg älteren Mann an

Im Umfeld der Obdachlosenunterkunft in der Landsberger Jahnstraße ist es am Dienstag zu einem Streit gekommen. Die Polizei musste eine betrunkene Frau festnehmen.

Am Dienstagmittag ist es in der Jahnstraße in Landsberg zu einer Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, trat eine 52-jährige Frau einem 60-jährigen Mann, der am Boden lag, mehrfach gegen den Oberkörper. Nach Eintreffen mehrerer Streifen konnte die Lage geklärt werden.

Die deutlich angetrunkene Frau verhielt sich allerdings zunehmend aggressiv und war nicht zu beruhigen. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde sie in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der 60-Jährige hatte durch die Tritte augenscheinlich keine Verletzungen davon getragen. (lt)

