12:06 Uhr

Betrunkener Autofahrer fährt Autos an

Ein 78 Jahre alter Autofahrer war nicht nur betrunken in Landsberg unterwegs, sondern hat auch zwei Unfälle verursacht.

Das wird teuer für einen 78-Jährigen. Er fährt nicht nur betrunken Auto, sondern baut auf einem Landsberger Parkplatz auch Unfälle.

Großer Ärger kommt auf einen 78 Jahre alten Landsberger zu. Er hat am Montagvormittag auf einem Supermarktplatz in der Augsburger Straße betrunken einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Laut Polizei stieß der Autofahrer gegen 9.45 Uhr beim rückwärts Ausparken gegen ein anderes Auto, rangierte nach vorne und prallte gegen einen weiteren Pkw. Im Anschluss fuhr er weiter, ohne sich um die Schäden an den beiden Fahrzeugen zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Jedoch konnte der 78-Jährige ermittelt und kurze Zeit später an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 3000 Euro. (lt)

Themen folgen