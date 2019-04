11:59 Uhr

Betrunkener Autofahrer kracht in Gartenmauer

Ein betrunkener Autofahrer verliert in Kinsau die Kontrolle über seinen Wagen. Der Promillewert ist rekordverdächtig. Der Mann hat aber noch ein ganz anderes Problem.

Jede Menge Anzeigen kommen auf einen 49 Jahre alten Autofahrer zu, der am Donnerstagnachmittag in der Hohenfurcher Straße in Kinsau einen Verkehrsunfall verursacht hat. Laut Polizei war der Mann gegen 15.40 Uhr stark alkoholisiert unterwegs und nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu kontrollieren. Sein Wagen krachte in eine Gartenmauer, die dadurch erheblich beschädigt wurde.

Eine Polizeibeamtin, die den lauten Knall bemerkte, hörte den lauten Knall und unterband die Weiterfahrt, indem sie dem Mann den Autoschlüssel wegnahm. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Des Weiteren wurden die Polizeibeamten vehement beleidigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 3000 Euro. Der „Schwarzfahrer“ hatte zum Unfallzeitpunkt rund drei Promille. (lt)

