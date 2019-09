vor 21 Min.

Betrunkener Autofahrer verursacht tödlichen Motorradunfall

Tödlicher Motorradunfall zwischen Eching und Inning. Ein betrunkener Autofahrer übersieht einen Motorradfahrer. Für den 23-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Auf der Begleitstrecke der A96 hat sich am Mittwochabend zwischen Eching und Inning bei Stegen ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Der Verursacher war laut Polizeiangaben alkoholisiert. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23 Jahre alter Gilchinger mit zwei Freunden auf Motorradtour unterwegs. Gegen 19.50 Uhr fuhr das Trio auf der Begleitstrecke der A96 von Eching kommend in Richtung Inning. An der Einmündung zur Landsberger Straße in Stegen wollte ein 44-jähriger Kottgeiseringer mit seinem Pkw nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersah vermutlich den 23-Jährigen, der vor seinen Freunden fuhr. Der Motorradfahrer stieß mit so großer Wucht in die linke Seite des Pkw, dass dieser gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen geschoben wurde.

Der Verursacher muss seinen Führerschein abgeben

Der 23-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt. Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher positiv verlief, musste er zur Blutentnahme. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die zwei befreundeten Männer des Motorradfahrers wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Ein unfallanalytisches Gutachten wurde durchgeführt, die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Die Unfallstelle musste für rund fünf Stunden mit Unterstützung der Feuerwehr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro an den drei Fahrzeugen. (lt)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen