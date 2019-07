15:53 Uhr

Betrunkener Autofahrer wird von Polizistin in zivil erwischt

Damit hat ein junger Mann nicht gerechnet: Seine Alkoholfahrt wird von einer Polizistin beobachtet, die vom Dienst nach Hause fährt. Die Kollegen finden beim ihm etwas Illegales.

Doppelt Ärger wartet auf einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg. Ausgerechnet vor einer Polizeibeamtin, die soeben ihren Dienst beendet hatte, fuhr der Mann am Sonntagmittag mit seinem Auto in Schlangenlinien von Dießen nach Rott. Bei ihm stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille fest. Als er nach einer Blutentnahme zu Hause abgeliefert wurde, entdeckten die Beamten auch noch eine geringe Menge an Rauschgift. (lt)

