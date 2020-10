16:32 Uhr

Betrunkener Mann legt Chaosfahrt durch halben Kreis Landsberg hin

Ein betrunkener Autofahrer hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. In Landsberg richtet er Schaden an, in Lengenfeld auch und bei Pflugdorf gibt sein Auto den Geist auf.

Mehrere Anzeigen kommen auf einen Autofahrer zu, der in der Nacht auf Sonntag eine Alkoholfahrt durch den halben Landkreis hingelegt hat. Wie die Polizei mitteilt, begann die Chaosfahrt kurz nach Mitternacht in Landsberg.

Der 30-Jährige war auf der Bergstraße in Richtung Osten unterwegs. In der Linkskurve fuhr er an die Mittelleitplanke und anschließend über das angebrachte Verkehrszeichen, das abriss. Bei diesem Unfall beschädigte er seinen Wagen so stark, dass Teile der Front abgerissen wurden. Auf der Landsberger Straße in Lengenfeld fuhr der Mann auf die Gegenspur und touchierte eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Beim Kreisverkehr auf Höhe Pflugdorf fuhr er über die vorgelagerte Verkehrsinsel und beschädigte erneut ein Schild. Anschließend lenkte er seinen Pkw über den Grasbereich in Richtung Kreisverkehr und überquerte die gesamte innen liegende Verkehrsinsel.

Der Fahrer flüchtet zu Fuß, wird aber von der Polizei aufgegriffen

Zum wiederholten Male überfuhr er ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses wiederum stark. Nach einem kurzen Ausflug in den Graben hatte der Wagen einen Motorschaden davongetragen und blieb liegen. Der Fahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug und ging zu Fuß weiter. Kurze Zeit später konnte er durch die Polizei aufgegriffen werden.

Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung wurde der Mann mitgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Dort beleidigte er die Polizisten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Seinen Führerschein dürfte er für einige Zeit los sein. (lt)

