17:02 Uhr

Betrunkener stiehlt zwei Flaschen Schnaps in Kinsau

In Kinsau wollte ein betrunkener 43-Jähriger zwei Flaschen Schnaps stehlen.

Noch nicht genug Alkohol intus hatte am Neujahrstag offenbar ein erheblich alkoholisierter Mann. Er bediente sich in einer Tankstelle in Kinsau.

Ein erheblich alkoholisierter 43-jähriger Mann hatte am Neujahrstag laut Mitteilung der Polizeiinspektion Landsberg „offensichtlich noch nicht genug“. Er versuchte, am Mittag gegen 12 Uhr in einer Kinsauer Tankstelle zwei Flaschen Schnaps zu entwenden. Dabei wurde er erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten stellten bei ihm einen Wert von 2,4 Promille fest. Wie die Polizei mitteilt, war er mit zwei Begleitern unterwegs, aber nicht der Fahrer des Autos. (lt)

