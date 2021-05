Zwei Autos stoßen auf der Panzerstraße bei Beuerbach zusammen

Auf der Panzerstraße kommt es bei Beuerbach zu einem Unfall. Eine Person wird verletzt.

Bei Beuerbach hat sich auf der Panzerstraße am Freitag gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wollte eine 72-jährige Autofahrerin die Staatsstraße überqueren. Sie übersah dabei einen aus Richtung Kaltenberg kommenden Wagen, den ein 53-jähriger Mann steuerte.

Beim Zusammenstoß wurde der Mann leicht am Fuß verletzt, die Verursacherin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (lt)

Lesen Sie dazu auch: