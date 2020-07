00:31 Uhr

Bewährung für prügelnden Vater

Im Rausch rastet ein Mann aus dem Landkreis Landsberg aus und greift Frau und Tochter an

Wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte ist ein 48-jähriger Mann vor dem Landsberger Amtsgericht zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Denn der Angeklagte will sich noch mit seiner 52-jährigen Frau absprechen, die als Zeugin im Gericht teils gegen ihn ausgesagt hatte.

Wie bekannt wurde, war es an einem Abend im Februar diesen Jahres zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar aus dem Landkreis Landsberg gekommen. In das Hin und Her im eigenen Haus soll sich die 16-jährige Tochter eingemischt und den Vater angeschrien haben. Er war von der Arbeit nach Hause gekommen: alkoholisiert und in aggressiver Stimmung, berichtete seine Frau vor Gericht. Ihr Mann habe sich von der Tochter verbeten, ihn lautstark anzuschreien. Er sei ihr Vater und wolle von ihr respektiert werden, hielt er der 16-Jährigen vor. Ihm passe es überhaupt nicht, dass sie mit 16 das ganze Wochenende von zu Hause wegbleibe, und dass sie oft bis in der Nacht um 1 oder 2 Uhr telefoniere und in dieser Zeit ihr Zimmer einfach zusperre. Bei Schimpf und Tadel beließ es der aufgebrachte Mann aus der Türkei, der seit 18 Jahren in Deutschland lebt, jedoch nicht. Er soll seine Tochter am Hals gepackt und fast eine Minute lang gewürgt haben. Und zwar so fest, dass sie Probleme beim Atmen bekommen habe. Sie leide, wie im Gerichtssaal zu erfahren war, seit längerer Zeit unter Asthma. Auf seine Frau soll der Angeklagte mit einem Hausschuh auf einen Arm eingeschlagen haben. Begründung: Sie habe die Tochter unterstützt.

Als schließlich die Polizei kam, ging der Angeklagte auf einen der beiden Beamten mit der Faust voraus los. Er habe aber lediglich zu einer Drohgebärde ausgeholt. Deswegen war das – im Gegensatz zu der Anklageschrift – kein tätlicher Angriff, sondern „Widerstand“ gegen die Polizisten, wie es vor Gericht hieß. Außerdem soll er die Beamten beleidigt haben. Der Mann, der bislang eine „weißen Weste“ hatte, entschuldigte sich bei allen, die an dem Zwischenfall beteiligt waren. Er räumte die ihm zur Last gelegten Taten ein und forderte von seiner Tochter ein „anderes Verhalten“ ein. Die machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Ein paar Infos ließ sie sich trotzdem von Richter Michael Eberle entlocken. Er sei ein sehr strenger Papa, teilte sie unter anderem mit. Der Vorsitzende redete dem 48-jährigen Mann hingegen kräftig ins Gewissen. Es gehe nicht an, dass er seine Tochter mit gewaltsamen Methoden erziehe, wie er es offenbar getan habe.

Als Bewährungsauflage brummte ihm Eberle 100 Sozialstunden auf, die er binnen sechs Monaten in einer Sozialen Einrichtung absolvieren muss. Hinzu kommen sechs Alkohol-Beratungsgespräche. Bei ihm waren nach der handgreiflichen Auseinandersetzung 1,85 Promille festgestellt worden. Staatsanwältin Yvonne Möller beantragte zehn Monate Haft auf Bewährung für drei Jahre und ebenfalls 100 Sozialstunden und sechs Beratungsgespräche. (eh)

