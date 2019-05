vor 20 Min.

Bewährungsstrafe: Angeklagte versuchten zwei Mal, in einen Supermarkt einzubrechen

Das Gericht behandelt zwei Vorfälle bei einem Lebensmittelmarkt im südlichen Landkreis Landsberg. Ein Angeklagter ist teilweise geständig, der zweite will in Berufung gehen. Wovon der Richter ausgeht.

Von Ernst Hofmann

Bandenmäßige Strukturen vermutet Richter Michael Eberle hinter den Einbrüchen Anfang Oktober 2016 in einem Lebensmittelmarkt in einer Gemeinde im südlichen Landkreis: Der Vorsitzende ist überzeugt, dass die Diebe den Geldtresor im Büro des Marktleiters stehlen wollten.

Beide Male wurden die Langfinger offenbar gestört. Jedenfalls haben sie sich flugs aus dem Staub gemacht. Und Werkzeuge und Gerätschaften wie eine Leiter, einen Winkelschneider und ein Taschenmesser am Tatort stehen beziehungsweise liegen gelassen. Wegen dieser Vorfälle saßen jetzt zwei Männer, ein 49- und ein 31-jähriger, auf der Anklagebank. Sie mussten sich wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Angeklagter gesteht, im Auto gewartet zu haben

Der Jüngere der beiden sagte, dass er nicht mit den Einbrüchen zu tun habe.. Etwas anders sah es beim Mitangeklagten aus. Er legte immerhin ein Teilgeständnis ab. Demnach sei er in der Nähe des Marktes „Schmiere gestanden“, das heißt Stunden im Fahrzeug seines Bekannten gesessen. Und habe den Pkw nur zum Rauchen verlassen. Seinen jüngeren Compagnon will er bei seiner Rückkehr nicht gefragt haben, was dieser, solange gemacht hat.

Der Richter geht davon aus, dass bei dem versuchten Diebstahl nicht nur zwei, sondern mindestens vier, wenn nicht noch mehr Männer beteiligt waren. Entdeckt wurde der Einbruch am Montag, 3. Oktober, einem Feiertag, vom Inhaber des Marktes. Was sah er? Eine am Gebäude angelehnte Leiter. Und in seinem Büro abgerissene Deckenplatten, durchgeschnittene Kabel und eine Menge Papier am Boden. Der Geldtresor war noch da.

Polizei beobachtet in der Nacht einen Mann in der Nähe des Supermarkts

Der Mann meldete den Einbruch der Polizei. Beamte beobachteten daraufhin den Markt in der Nacht auf 4. Oktober und bemerkten auch, dass sich um 3.10 Uhr ein Auto näherte und eine Person ausstieg und auch zum Supermarkt lief. Später kam er zum Auto zurück und fuhr weg. Zu weiteren Erkenntnissen gelangten die Beamten nicht, wie in der Verhandlung deutlich wurde.

Fest steht für das Gericht, dass die Diebe am Sonntag, 3. Oktober, und in der Nacht auf Montag, 4. Oktober, im Lebensmittelmarkt und seinem Umfeld zugange gewesen sein müssen. Es wurden nämlich vor Ort mehrere DNA-Spuren festgestellt, beispielsweise an einer Transporttasche, die dem 31-Jährigen gehört. Und an der Leiter wurden DNA-Anhaftungen gleich von mehreren Personen gefunden – auch von dem 49-Jährigen.

Ihre Anrufe und Nachrichten verrieten sie

Auf die Schliche gekommen sei die Polizei den Beschuldigten durch die sogenannte Funkzellen-Messung, berichtete ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes: „Sie werten aus, wer wann, in welcher Funkzelle ist“, erläuterte der Richter im Prozess. Zu den Tätern führten außerdem mehrere SMS-Nachrichten und ein Telefonat am 4. Oktober zwischen 5.50 und 5.59 Uhr.

Gegen einen weiteren Mann, einen 37-Jährigen, wurde bereits ein Verfahren durchgeführt, schließlich aber eingestellt. Im Dunkeln tappt die Polizei noch bei dem vierten Mann, der bei den Einbrüchen im Oktober 2016 mit von der Partie gewesen sein soll.

Geldzahlungen und Sozialstunden

Staatsanwältin Yvonne Möller beantragte für beide Angeklagten zwölf Monate Haft ohne Bewährung. Rechtsanwalt Uwe Harnos – er verteidigte den 49-jährige Mann – hielt eine Geldstrafe für seinen Mandanten für angemessen. Und wenn nicht, sollt es eine Freiheitsstrafe auf unterster Ebene werden.

Neun Monate auf Bewährung für drei Jahre, diese Straße verhängte Richter Michael Eberle für beide Männer. Beim Älteren, der fünf Vorstrafen im Bundeszentralregister aufweist, kommen 120 Sozialstunden hinzu. Für zwei Jahre wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Der Jüngere wurde angewiesen, 3000 Euro in 200-Euro-Raten pro Monat an die „Brücke Oberland“ zu überweisen. Er will in Berufung gehen.

