Bewerbermangel: Die Lehrberufe besser verkaufen

Auch in der Region Landsberg scheint der Azubi-Notstand ausgebrochen zu sein. Pünktlich zum Ausbildungsstart gibt es Klagen, dass zu viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben. Tenor: Kaum einer will noch eine Lehre machen. Es ist zwar besorgniserregend, wenn in Deutschland fast 50000 Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, aber es gibt nach wie vor mehr Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, als Ausbildungsplätze, die ihnen angeboten werden. Gerade für beliebte Ausbildungsberufe und bei beliebten Arbeitgebern stehen die Jugendlichen zuweilen immer noch Schlange.

Das Jammern der Betriebe ist nachvollziehbar, hilft aber nicht. Gerade die kleineren Betriebe, die nicht viel Geld für Marketing übrig haben, müssen sich etwas ein- fallen lassen, um Jugendliche für sich zu gewinnen. Und vielleicht muss so mancher Chef klarstellen, dass Schulnoten nicht so wichtig sind, sondern Einsatzfreude und handwerkliches Geschick entscheiden. Die Unternehmer in der Region werden deshalb alles dafür tun müssen, ihre Lehre auf dem Markt der Ausbildungsmöglichkeiten besser zu verkaufen. Das gehört eben auch zur Marktwirtschaft.

