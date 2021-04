Biene, Singvogel und Co.: Die Menschen sind gefordert

Plus Hartnäckig hält sich das Vorurteil, Katzen seien Schuld an der Dezimierung der Vögel, auch im Kreis Landsberg. Mehr Ehrlichkeit wünscht sich LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Beim Thema Tiere werden Diskussionen schnell emotional und die Fronten verhärten sich. Landwirte sehen sich wegen des Themas Bienensterben an den Pranger gestellt, Hundebesitzer unter Generalverdacht, wenn ein Vierbeiner mal wieder ein Kind angreift, und Katzenbesitzer, wenn ihr geliebter Fellfreund als Grund für das Vogelsterben ausgemacht wird.

Mit solchen Unterstellungen ist man natürlich schnell zur Hand und wer sucht, findet auch Beispiele, die die These angeblich belegen. Entscheidend ist aber, die Relationen zu beachten und die Gründe zu hinterfragen. Und da lautet die unangenehme Wahrheit: Wir Menschen sind durch unsere Lebensweise vorrangig daran Schuld, dass es immer weniger Vögel im Landkreis Landsberg gibt. Katzen allein würden eine derartige Dezimierung nie schaffen.

Insektenhotels und Nistkästen basteln

Die Schuld zugewiesen ist natürlich schnell, Taten sind gefragt. Basteln wir doch mit Kindern oder Enkeln Vogelhäuschen und Insektenhotels, um etwas für die Artenvielfalt zu tun. Nebenher bekommen wir noch leuchtende Kinderaugen zu sehen. Meine Familie hat das heuer beispielsweise getan und wir erfreuen uns jetzt beim Blick aus dem Fenster an den Blaumeisen, die eingezogen sind. Und wer keinen Garten hat, aber vielleicht ein paar Euro entbehren kann, der kann ja ein Stück Blühwiese von einem Landwirt pachten und so Gutes tun. Am Ende des Tages muss uns allen bewusst sein, dass wir alle auf demselben Planeten leben und es nur diesen einen gibt. Gehen wir also besser sorgsamer damit um.

