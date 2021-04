Bier, Ritter und Pferde: Prinz Luitpold wird 70

Plus Anders als vor zehn Jahren bleibt es zum runden Geburtstag von Luitpold Prinz von Bayern heute ganz ruhig in Kaltenberg. So wird es dort wohl heuer das ganze Jahr über bleiben.

Gut vier Wochen nach dem 200. Geburtstag des Prinzregenten Luitpold steht im Haus Bayern heute ein weiterer runder Geburtstag eines Luitpold an: Luitpold Prinz von Bayern, der in Kaltenberg lebende Ururenkel des Prinzregenten, wird 70.

Ein solcher Geburtstag hätte sicherlich wieder ein Anlass für eine größere Feier sein können, doch, das muss man nicht groß thematisieren, die aktuelle Corona-Pandemielage lässt auch das nicht zu, wie es überhaupt seit einem Jahr ganz ruhig geworden ist in Kaltenberg. Wie er seinen 70. Geburtstag begeht, kann Prinz Luitpold daher in einem Satz beantworten: „Wegen der Corona-Bedingungen ist allenfalls ein Spaziergang möglich.“

A bisserl vornehm und a bisserl leger

Das waren vor zehn Jahren noch ganz andere Zeiten, als Prinz Luitpold seinen 60. Geburtstag begehen konnte. Ganz typisch für ihn war es ein Anlass, nicht nur die adelige Verwandtschaft, sondern auch Mitarbeiter und Geschäftspartner des Kaltenberger Brauerei- und Veranstaltungsbetriebs einzuladen und ebenso Vertreter von Vereinen und Honoratioren aus der Umgebung – es erinnerte grad ein wenig an die gute alte Prinzregentenzeit, in der es nach den Worten des Schriftstellers Georg Lohmeier mal „a bisserl vornehm und a bisserl leger“ zuging.

Diese Zeiten liegen freilich mehr als 100 Jahre zurück und Prinz Luitpold und die Kaltenberger Wittelsbacher gehen doch ganz bürgerlichen Beschäftigungen nach. Kaltenberg ist zwar ein alter Adelssitz, vor allem aber auch ein Wirtschaftsbetrieb. Wittelsbacher-Besitz wurde Kaltenberg, als das Schlossgut 1954 von Luitpolds Mutter Irmingard gekauft wurde. Einer der Vorbesitzer hatte dort 1876 eine Schlossbrauerei etabliert. Luitpold war drei Jahre zuvor, am 14. April 1951, in Leutstetten geboren worden, jenem Gutsbesitz, aus dem sein Urgroßvater, der spätere König Ludwig III., ein landwirtschaftliches Mustergut machte. Prinz Luitpold übernahm nach seinem Jurastudium 1977 die Leitung des Betriebs. Aus der kleinen Schlossbrauerei wurde die König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, mit der Schwesterunternehmung König Ludwig International wird unter deren Lizenz in 13 Ländern Bier gebraut. „Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mit unterschiedlichen Aktivitäten“, fast Prinz Luitpold zusammen. Dazu gehören auch eine kleine Land- und Forstwirtschaft in Leutstetten, wo auch noch die vom Aussterben bedrohte Leutstettener Pferderasse gehalten wird.

Ein jährlicher Pflichttermin für Luitpold Prinz von Bayern ist der Starkbieranstich in Kaltenberg. Das Foto von 2018 zeigt ihn (rechts) zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Wilhelm Lehmann, Geschäftsführer Oliver Lentz und Richard Sturm. Foto: Ludwig Herold/Archiv

Und dann fand in Kaltenberg 1980 zum ersten Mal ein Ritterturnier statt. Im Laufe der Jahre wurde daraus ein Riesenevent mit jährlich rund 100.000 Besuchern. Geschickt bauten Prinz Luitpold und Prinzessin Beatrix das Schlossgelände zu einer Location auch für weitere Veranstaltungen aus: In der Folge hat deren Sohn Heinrich dort Veranstaltungen wie das Puls Open Air und den Weihnachtsmarkt etabliert.

Was ein Familienunternehmen von einer Aktiengesellschaft unterscheidet

Das alles dürfte heuer schon zum zweiten Mal wegen Corona ausfallen. „Die wirtschaftlichen Schäden sind enorm“, sagt Prinz Luitpold, „wir müssen aus Reserven zuschießen, um das Unternehmen zu erhalten.“ Das sei der grundlegende Unterschied zwischen einem Familienunternehmen und einer Aktiengesellschaft: „Dort legt kein Aktionär Kapital nach – der Staat hilft aus Steuermitteln, mit Zuschüssen und Beteiligungen.“ Die Brauerei leide mit der Gastronomie, wenigstens könne aber ein Teil über den Handel aufgefangen werden.

Prinz Luitpold mit seinem Sohn Prinz Heinrich, der inzwischen den Veranstaltungsbereich und die Gastronomie in Kaltenberg leitet. Foto: Julian Leitenstorfer/Archiv

Inzwischen kümmert sich um das Ritterturnier und die Gastronomie in Kaltenberg Luitpolds zweiter Sohn Heinrich. Dessen älterer Bruder Ludwig ist studierter Jurist und in Sozialprojekten in Südosteuropa und Afrika engagiert, für Letztere veranstaltet er auch den „Löwenmarsch“ von Kaltenberg nach Neuschwanstein. Bekannt ist aber auch Prinzessin Auguste – und zwar als Vogelkundlerin. Ihre Schwester Alice ist Zoologie-Professorin an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, der jüngste Sohn Karl baut gerade ein IT-Start-Up auf. Zur engeren Familie gehören inzwischen auch sechs Enkelkinder.

Für den Boulevard liefern die Kaltenberger nicht viel Stoff

Für den Boulevard bieten die Kaltenberger Wittelsbacher dagegen nicht viel, über Privates lassen sie nicht viel verlauten. In der Öffentlichkeit ist Prinz Luitpold im Landkreis und in der Region präsent, aber nicht omnipräsent. In der Gemeinde ist die Familie in einigen Vereinen dabei, vor allem aber bestehe durch die Stellung als Arbeitgeber in Gastronomie und Ritterturnier mit vielen Menschen ein guter freundschaftlicher Kontakt.

Freilich ist Prinz Luitpold ein geistreicher, bodenständiger und kurzweiliger Gesprächspartner, besonders dann, wenn es um Bayern oder ums Bier geht, aber auch zu politischen oder wirtschaftlichen Fragen bringt er immer wieder seine Einschätzungen zum Ausdruck. Das ist vielleicht die positive Kehrseite des Thronverlusts der Wittelsbacher vor 103 Jahren: Prinz Luitpold ist zwar aus königlichem Haus, aber er ist nicht ein hochrangiges Mitglied eines Königshauses oder gar König. Denn König zu sein, heißt ja sonst vor allem zu repräsentieren und sich ansonsten in politischer Zurückhaltung zu üben.

Lesen Sie dazu auch: