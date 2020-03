28.03.2020

Bilder mit Regenbogen ins Fenster gehängt

Wie meistern unsere Leser die Ausgangsbeschränkung? Schicken Sie Fotos und Videos

„ Landsberg hält zam – gemeinsam durch die Krise.“ Unter diesem Motto möchte das Landsberger Tagblatt die Menschen im Landkreis Landsberg in Zeiten der Corona-Krise auf digitale Weise zusammenbringen. Seit 21. März gelten bayernweit Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sollen so weit wie möglich zu Hause bleiben und vor allem Abstand zueinander halten, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Das öffentliche Leben steht nahezu still. Deshalb wollen wir, dass sich unsere Leser auf ganz besondere Art und Weise austauschen. „Wir wollen die Menschen in Zeiten von räumlicher Distanz digital zusammenbringen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen“, da sind sich unsere Redaktionsmitglieder einig.

Und unsere Leser schicken uns eifrig Fotos und Texte. Familie Ruf aus Hofstetten etwa malt Bilder mit Regenbogen und hängt diese an die Fenster zur Straße. Eine Aktion, die auch schon italienische Kinder gemacht hätten. Familie Kösters aus Landsberg nutzt die ruhige Vor- Osterzeit für Basteleien mit den Kindern. „Für sie ist es genau genommen eine tolle Zeit und für uns Erwachsene hoffentlich bald vorbei. Wichtig ist, dass die Kleinbetriebe in der Region unterstützt werden.“

„Wir haben einen Brief an die Bewohner des Seniorenheimes in Greifenberg geschrieben“, schreibt Anne-Katrin Gerg aus Landsberg.

Wie läuft unsere Aktion? Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie den freiwilligen Hausarrest meistern. Angefangen von sportlichen Aktivitäten zu Hause, Kinderbeschäftigung, über Lustiges aus dem Homeoffice, wie Schüler und Studenten beim Lernen durchhalten, coole Rezepte für ein starkes Immunsystem, Freizeittipps für zu Hause, den Garten, Balkon oder die Terrasse bis hin zu Ratschlägen gegen Lagerkoller. (lt)

Schicken Sie uns Fotos oder Videos (an redaktion@landsberger-tagblatt.de) oder versehen Sie diese in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #landsberghältzam. Wir binden diese dann auf unseren digitalen Kanälen ein.

