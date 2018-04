00:34 Uhr

Bilder und Skulpturen

Der Künstlerkreis Haar stellt in der Landsberger Säulenhalle aus. Zu sehen ist eine Fülle an Farben und Formen

Kaleidoskop. Ist das nicht das an beiden Seiten durchsichtig verschlossene Guckröhrchen mit den bunten Steinen drinnen, die beim Drehen des Röhrchens so überraschende Muster zaubern? Richtig. Kaleidoskop, das ist in seiner altgriechischen Bedeutung aber auch „schöne Formen anschauen“. Und das Wort ist eine Metapher für Vielfalt in einem Raum. Diesen Sinn hat sich der Künstlerkreis Haar zu eigen gemacht und seine Ausstellung in der Landsberger Säulenhalle „Kaleidoskop“ genannt.

Das bedeutet nichts anderes als eine Fülle an Techniken, künstlerischen Herangehensweisen, Stilen – selbst die Themen variieren beträchtlich. Dass es aber für Besucher angesichts der Flut der unterschiedlichen Eindrücke nicht schon beim Betreten der Säulenhalle zum ultimativen Showdown kommt, ist der einfühlsamen Hängung zu verdanken. Die Bilder und Skulpturen sind sämtlich so platziert, dass sie entweder mit ihren künstlerischen „Nachbarn“ kommunizieren, oder genügend Platz für den Aufbau einer eigenen Aura haben.

17 der etwas mehr als 20 im Künstlerkreis Haar verbundenen Kunstschaffenden haben sich mit ihren Werken auf den Weg nach Landsberg gemacht. Mitgebracht haben sie in der Tat eine Fülle an Farben und Formen, an Themen und Figuren. Zuweilen hat sich auch Überraschendes ergeben. Beispiele sind das Porträt einer Frau mit strengen, schräg stehenden Augen und daneben ein Wolf, der mit runden Augen aufmerksam von einer Leinwand blickt. Beide wirken, als visieren sie ein bestimmtes Ziel an.

Phantastisch ist der „Sonnenaufgang“, vom Künstler auf die Leinwand gebracht nur mit der Farbpalette von Weiß über viele Grauschattierungen bis Schwarz. Die ersten Sonnenstrahlen wandern über das Land – gemalt als silbern glitzernde Spuren. Das so lang vergrößerte Foto eines Blattes, bis dessen Struktur sichtbar wird, die Herzfrequenz als Kunst, das Gefühl nach zu viel Jack Daniels, ein akribisch gemaltes, sehr großes Mandala, Farbstudien als Dyptichon – die Maler haben ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch die Werke der Bildhauer sind teilweise ungewöhnlich. Zuweilen ist es das Holz, der Stamm, aus dem ein Lebewesen „herausgeschnitzt“ werden konnte. Wie die lebensgroße Pappmaschee- Figur nur so stehen kann, wird sich der eine oder andere fragen. (löbh)

„Kaleidoskop“ des Künstlerkreises Haar ist an folgenden Terminen in der Säulenhalle Landsberg zu sehen: Donnerstag bis Samstag, 26. bis 28. April, jeweils von 16 bis 20 Uhr, Sonntag 29. April, und Dienstag, 1. Mai, von 14 bis 18 Uhr.

