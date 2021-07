So schneiden Landsberger Abiturienten im Corona-Jahr ab

Plus Die Schulleiter der Gymnasien im Landkreis Landsberg ziehen nach den Abiturprüfungen eine Bilanz. In St. Ottilien gibt es einen Rekord.

Es war ein durchaus überraschendes Statement des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo ( Freie Wähler): „Unsere Abiturienten haben exzellent abgeschnitten“, verkündete er am Dienstag. Die vorläufigen Ergebnisse deuten laut Ministerium darauf hin, dass der Abiturschnitt im Freistaat heuer sogar besser ausfallen wird als in den Jahren zuvor – trotz der Corona-Umstände. Gilt das auch für den Kreis Landsberg? Das LT hat bei den Schulleitern der Gymnasien nachgefragt.