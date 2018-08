vor 36 Min.

Bio-Obst für die Schmetterlinge in Hechenwang

Ein Gewächshaus in Hechenwang wird zum Tropenhaus. Siegfried Dumbsky will mit seiner Schmetterlingszucht auch die Aufmerksamkeit für heimische Arten erhöhen. Was Gartenbesitzer für die schönen Insekten noch tun können.

Von Dagmar Kübler

Die Natur bringt kaum etwas Schöneres hervor, als Schmetterlinge und Blumen. In der Gärtnerei Dumbsky in Hechenwang vereint sich bis 1. September beides. Bereits zum vierten Mal hat Inhaber Siegfried Dumbsky Gewächshaus von Verkaufsware freigemacht und es vorübergehend zum tropischen Schmetterlingshaus umgewandelt.

Zitrone und Ananas schmecken besonders gut

Zehn Tage gestalten drei Mitarbeiter das Haus zu einem tropischen Garten um – mit Wegen, einem Barfußpfad, mehreren Wasserfällen, einem Wasserlauf und vielen Pflanzen, die uns mit ihrem Farb- und Blütenreichtum erfreuen, die aber auch die Schmetterlinge anlocken. Insbesondere das gelbe Wandelröschen und die lila und weißen Sommerflieder sind wahre Magneten, ebenso wie die Früchte, die aufgeschnitten in Schalen liegen. „Zitrone, Banane, Orange und Ananas schmecken besonders gut, wenn sie schon ein bisschen gären“, weiß Siegfried Dumbsky.

Die Tiere leben nicht lange

Die Tiere mögen es gerne warm und feucht. Daher herrscht dort auch eine Luftfeuchtigkeit von etwa 60 Prozent. Steigen die Temperaturen aber über 34 Grad Celsius im Gewächshaus, wird die Luft mittels eines Zirkulierers, der über ein feines Düsensystem Wasser versprüht, befeuchtet. Tropische Schmetterlinge leben nicht lange, die Männchen bis zwei Wochen, die Weibchen bringen es manchmal auf vier Wochen.

Manche Falter wie zum Beispiel der Atlas Seidenspinner haben erst gar keine Freßwerkzeuge. Sie nutzen ihre dreitägige Lebenszeit nur, um sich zu vermehren. Daher benötigen die tropischen Gäste viele Nährstoffe, die ihnen Energie geben für ihr kurzes, intensives Leben. Acht Generationen bringen sie in ihren Heimatländern hervor, die heimische Schmetterlingsarten bringen es dagegen meist nur auf zwei. Sie sind auch sensibel gegen Spritzmittel. Deshalb verfüttert auch nur Bio-Obst.

Die längste Zeit sind sie Raupen

„Die längste Zeit in ihrem Leben verbringen die Tiere in der Raupenphase“, erklärt Dumbsky und führt zur Puppenstube gleich neben dem Eingang. Ein Vernebler sorgt darin für besonders hohe Luftfeuchtigkeit. 250 bis 300 Puppen bezieht er wöchentlich über einen Händler in England, der in entsprechenden Zuchtstationen in Thailand, Costa Rica und Afrika einkauft. Dort ist die Puppenzucht inzwischen ein lukrativer Wirtschaftszweig, der, so zum Beispiel von Costa Rica, auch dazu führt, dass der Dschungel naturbelassen erhalten bleibt. Der Grund: „Die Zucht-Schmetterlinge brauchen immer wieder frische Gene von außen, sonst kommt es schnell zu Inzucht.“

Die Puppen werden mit Stecknadeln an Ästchen befestigt oder liegen in sandgefüllten Schalen. Man kann den Schmetterlingen dann auch beim Schlüpfen zusehen. Es ist kaum zu glauben, dass sie in Lebensgröße in einem so kleinen Kokon zusammengefaltet lagen. Frisch geschlüpft, sind ihre Flügel ganz schlaff, und sie müssen zuerst trocknen.

Stecknadelkopfgroße Eier

Nicht aus allen Puppen schlüpfen aber dann tatsächlich Schmetterlinge. Mit Schuld daran, man mag es kaum glauben, ist häufig der Zoll. Die Päckchen werden nämlich geröntgt, was den Tieren durchaus schaden kann.

Wichtiger noch als die Nektar- sind die Fraßpflanzen für die Raupen, erzählt Siegfried Dumbsky und führt zu Zitronen- und Bananenbäumen. Wer genau hinschaut, sieht die runden, stecknadelkopfgroßen Eier dort liegen. Die einen Zentimeter großen Räupchen des „Postboten“ zum Beispiel sind etwa fünf Tage alt. „In etwa zwei Wochen haben sie den Zitronenbaum aber kahlgefressen“, lautet Dumbskys Prognose. Was ist nun aber sein Ziel mit dieser Art von Ausstellung? Die Besucher sollen auf die heimischen Schmetterlinge und deren Lebensweise aufmerksam gemacht werden. Auch sie sind wunderschön, auch sie brauchen Nektar- und Raupenfraßpflanzen.

Disteln, Fetthenne und Lavendel sind beliebte Nektarpflanzen

Gartenbesitzer, die die Lebensbedingungen für heimische Schmetterlinge verbessern wollen, können zum Beispiel ihren Teil dazu beitragen, indem sie beliebte Nektarpflanzen setzen wie Disteln, Fetthenne, Herbstaster, Lavendel, Sommerflieder oder Phlox.

Aber auch Fraßpflanzen leisten für die Raupen ihren Dienst: Brennnessel, Brom- und Himbeere, Kreuzblütler zum Beispiel Ackersenf und Kohl.

Infomaterial dazu hat er dazu ausliegen. Dumbsky selbst betreibt seine Gärtnerei zunehmend unter ökologischen Gesichtspunkten. Er hat 80 Prozent an chemischen Pflanzenschutzmitteln reduziert durch den Einsatz von effektiven Mikroorganismen, die die Pflanzen stärken und setzt zunehmend torffreies Substrat ein.

Das tropische Schmetterlingshaus der Gärtnerei in Hechenwang ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

