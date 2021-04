Bioanteil im Mittagessen: Will Landsberg Vorreiter sein?

Plus Die Grünen wollen mehr Bioanteil im Mittagessen der Landsberger Schüler. Warum die Verpflegung für LT-Redakteur Thomas Wunder generell auf den Prüfstand gehört.

Wer Kinder hat, der weiß, wie schwierig es oft ist, ihnen gesunde Ernährung schmackhaft zu machen. In vielen Familien dienen aber auch die Eltern nicht gerade als Vorbild, wenn es ums Essen geht. Caterer, die Schulen mit Mittagessen beliefern, wissen um diese Problematik und stellen ihren Speiseplan entsprechend darauf ein. Ob die Produkte dabei zu 100 Prozent Bio oder regional sind oder nicht, spielt dabei für die Kinder nicht unbedingt eine Rolle. Das Essen muss schmecken.

Das Essen muss auch schmecken

Insofern ist es keine einfache Entscheidung für die Stadträte, wenn sie festlegen sollen, was Landsberger Grundschüler und Mittelschüler in den kommenden vier Jahren an ihren Schulen mittags essen sollen. Das Essen soll zudem nicht nur gut schmecken, sondern auch wenig kosten. Eigentlich müsste der Kostenanteil für die Eltern gesenkt werden, damit mehr vom Angebot der Mittagsverpflegung Gebrauch machen. Die Stadt müsste das Mittagessen also noch mehr subventionieren. Ist das gewünscht, will die Stadt also eine Vorreiterrolle in Sachen gesunder Ernährung übernehmen, dann muss man auch mehr Geld ausgeben.

Egal wie Anfang Mai entschieden wird, für die Zukunft muss die Mittagsverpflegung in den städtischen Schulen auf den Prüfstand. Künftig müssen die Speisen vor Ort erwärmt werden. Denn lauwarm oder kalt schmecken 100 Prozent Bio auch nicht besser.

