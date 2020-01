03.01.2020

Bippus ist Kreisrat für eine Sitzung

Dießener ist Nachfolger von Georg Krackhardt. Bayernpartei gewinnt Losentscheid

Mit Volker Bippus wurde in der letzten Sitzung des Kreistags im alten Jahr ein neuer Kreisrat vereidigt. Für den Dießener Lehrer wird es eine kurze Amtsperiode: Bis zur Kommunalwahl am 15. März tagt der Kreistag nur noch einmal. Über eine Personalie musste in der Sitzung das Los entscheiden: ÖDP und Bayernpartei kämpften um einen Platz im Rechnungsprüfungsausschuss.

UBV-Kreisrat Georg Krackhardt hatte im Oktober aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niedergelegt (LT berichtete). Jetzt wurde dieser Akt im Kreistag festgestellt und Nachrücker Volker Bippus aus Dießen vereidigt. Bippus übernimmt Krackhardts Ämter im Umweltausschuss, in der Hochbaukommision, als Kulturbeirat und in der Struktur- und Verkehrskommission. Außerdem ist er Vertreter im Kreisausschuss und im Finanzausschuss und Referent für den Kreisbauhof. In den Inklusionsbeirat sowie in den Verwaltungsrat des Klinikums wurde Erich Püttner berufen. Durch den Wechsel von Kreisrätin Annunciata Foresti von Bündnis’90/Die Grünen zur ÖDP wurden auch hier Ämter neu vergeben: Monika Groner übernimmt Forestis Aufgabe als Mitglied im senioren- und sozialpolitischen Ausschuss und Kulturbeirat. Für die ÖDP bleibt Foresti bei der Kultur- und Seniorenpolitik und sie kommt in den Verwaltungsrat des Klinikums. Außerdem ist sie im Jugendhilfeausschuss die Vertreterin von Dieter Schlierf.

Wie Andreas Graf von der Rechtsaufsicht in der Sitzung erklärte, haben nun sowohl die ÖDP als auch die Bayernpartei ein Anrecht auf den siebten Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss. Also musste hier gelost werden: Hermann Dempfle von der Bayernpartei zog das bessere Los, somit bleibt die Bayernpartei im Ausschuss.

Hermann Dempfle konnte damit zum zweiten Mal ein Losverfahren für seine Partei entscheiden: Im Mai 2014 holte der Landwirt aus Rott per Los für die Bayernpartei einen Platz im Jugendhilfeausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. (smi)

Themen folgen