Birgit Brünesholz leitet offiziell das Landsberger Gesundheitsamt

Ausgerechnet in der Corona-Pandemie stand das Landsberger Gesundheitsamt lange ohne offizielle Leitung da. Seit November 2018 war die eigentliche Stellvertreterin Dr. Birgit Brünesholz kommissarische Chefin der Behörde. Nun gab das Landratsamt bekannt, dass die 53-Jährige das Amt seit Anfang April offiziell innehat. Im LT-Gespräch zeigt sich Dr. Brünesholz erleichtert, dass endlich eine Entscheidung gefallen ist.

Infektionsschutz, Trinkwasserschutz, Schulgesundheit, Badegewässer, Amtsarzt, Schwangeren- und Suchtberatung – die Liste der Aufgabengebiete eines Gesundheitsamts ist schon in normalen Zeiten lang. In der Corona-Krise gilt es außerdem, täglich neue Vorgaben umzusetzen – die Zahl der Mitarbeiter hat sich deshalb in den vergangenen Monaten vervierfacht. Auf LT-Nachfrage äußerte sich Dr. Birgit Brünesholz froh, dass die Unklarheiten nun beseitigt sind. „Ich war darauf bedacht, dass eine Entscheidung fällt.“ Sie hebt die Bedeutung der Stelle in der Pandemie heraus. „Ich halte es für wichtig, dass es eine Leitung gibt, an der sich die Mitarbeiter orientieren können“, sagt Brünesholz, die von Landrat Thomas Eichinger (CSU) einen Blumenstrauß und eine Urkunde überreicht bekam. „Eine Feier wollte ich in Zeiten, in denen Menschen ihre Existenzen und Partner verlieren nicht.“

Ein Stellvertreter ist noch nicht gefunden

Die Corona-Krise bezeichnet Brünesholz als riesige Herausforderung: „Man weiß ja überhaupt nicht, was morgen ist. Es gibt ständig neue Vorgaben, an die man sich anpassen muss“, sagt die 53-Jährige. Wer dauerhaft ihre Stellvertretung übernimmt, sei bislang hingegen noch nicht entschieden worden. Dr. Birgit Brünesholz sei sich allerdings sicher, dass demnächst eine „gute Lösung“ gefunden wird.

Brünesholz ist Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und Fachärztin für Allgemeinmedizin. Nach eigenen Angaben ist sie seit rund 19 Jahren im öffentlichen Gesundheitswesen beschäftigt und arbeitete auch lange als Oberfeldärztin bei der Bundeswehr in Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau). Im Februar 2018 wurde sie zunächst stellvertretende Chefin des Landsberger Gesundheitsamts, nach dem Ausscheiden von Dr. Nathalie Wildner, die die Aufgabe 2016 von Dr. Lorenz Schröfl übernommen hatte, schließlich kommissarische Leiterin.

Besetzung der Stelle ist Aufgabe des Ministeriums

Das Sachgebiet Gesundheitsamt ist Teil des staatlichen Landratsamts. Die Nachbesetzung der Stelle ist also Aufgabe des Ministeriums. Im vergangenen Juni wurde die Leitungsstelle vom Landsberger Landratsamt ausgeschrieben.

Drei Bewerbungen waren eingegangen – die Kreisverwaltungsbehörde führte schließlich Bewerbungsgespräche mit allen Kandidaten und machte anschließend einen Vorschlag zur Nachbesetzung.

