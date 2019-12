vor 38 Min.

Bläserkunst von Bach bis Francel

Harmonic Brass in der Christuskirche

Von Hertha Grabmaier

Hornist Andreas Binder hatte ein Kästchen mit einer Sammlung von handgeschriebenen Briefen dabei. Auf denen stand die „Playlist“ mit den Lieblingsstücken der fünf Musiker von Harmonic Brass, die zum Abschluss des Jubiläumsjahres „20 Jahre Konzerte in der Christuskirche“ nach Landsberg gekommen waren.

Harmonic Brass sind Elisabeth Fessler (Trompete), Andreas Binder (Horn), Manfred Häberlein (Tuba), Alexander Steixner (Posaune) und Hans Zellner (Trompete) und Komposition). Mit den drei Sätzen der Orchestersuite in D-Dur von Johann Sebastian Bach entzündete das Quintett ein musikalisches Feuerwerk. Elisabeth Fessler hatte in ihrem Brief dem „lieben Mozartle“ gestanden, wie krass sie die Musik aus der Zauberflöte fände und brillierte mit ihrer Trompete in allen dramatischen Effekten der Geschichte „Der Hölle Rache“.

In seinen Zeilen lud der junge Posaunist Alexander Steixner, ein Ausnahmetalent aus Innsbruck, seine Kollegen mit Mozarts „Champagnerarie“ aus „Don Giovanni“ zum Anstoßen auf ein perfektes Zusammenspiel ein. Danach fischte Andreas Binder einen blauen Brief an Senior Gioachino Rossini aus dem Kästchen und gab in der berühmten fanfarenmelodischen Ouvertüre aus „Guillaume Tell“, eine lebhafte Horn-Schlagzeug-Einspielung. (lt)