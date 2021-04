Blitzmarathon: So fällt die Bilanz im Landkreis Landsberg aus

Plus Der bayernweite Blitzmarathon ist zu Ende. Welche Bilanz die Polizei im Landkreis Landsberg zieht.

Der bayernweite Blitzmarathon ist Geschichte. Im ganzen Freistaat haben Polizei und Verkehrsüberwacher von Mittwoch bis Donnerstag 24 Stunden lang verstärkt Temposünder ins Visier genommen. So fällt die Bilanz bei der Polizei im Landkreis Landsberg aus.

„Wir können einen sehr positive Bilanz ziehen“, sagt Martina Endraß. Die derzeit stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Dießen berichtet von sieben Stunden langen Kontrollen der Beamten an den Messstellen in Finning. Und dort wurde kein einziger Verstoß festgestellt. Das freut Endraß: „Es geht nicht darum, die Leute zu sanktionieren, sondern beim Blitzmarathon einen präventiven Charakter zu erzielen.“

Wie berichtet, stand der „Speedmarathon“ wieder unter dem Motto Verkehrssicherheit. „Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld des achten Bayerischen Blitzmarathons angekündigt. Nach wie vor gingen knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straße auf überhöhte Geschwindigkeit zurück. Der Blitzmarathon fand von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen im ganzen Freistaat statt. Alle Kontrollstellen waren im Vorfeld im Internet bekannt gegeben worden.

Anders im Vergleich zu Dießen fällt die Bilanz der Polizeiinspektion Landsberg aus. An fünf Messpunkten wurde die Laserpistole gezückt. Dabei wurden laut Pressesprecher Matthias Kammerer 13 Verstöße registriert. „Ein Großteil hat sich an die erlaubten Geschwindigkeiten gehalten. Zehn Fahrer lagen im Verwarnungsbereich, drei im Anzeigenbereich“, so der Polizeioberkommissar zu den festgestellten Verstößen. Im Anzeigenbereich liegen Verkehrsteilnehmer, die inner- oder außerorts mit 21 oder mehr Stundenkilometern als erlaubt unterwegs sind. Der Spitzenreiter war auf der Landsberger Umfahrung bei Reisch mit Tempo 134 unterwegs. Erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer. Laut Bußgeldkatalog erwarten den Fahrer eine Strafe von 120 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Im Landkreis Landsberg sind die Fahrer fast alle vorbildlich unterwegs

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem der Landkreis Landsberg gehört, wurden laut Pressemitteilung beim 24-stündigen Blitzmarathon fast 17800 Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden 564 Geschwindigkeitsverstöße registriert.

Einer der traurigen Spitzenreiter im Präsidiumsbereich war ein junger Mann aus dem Landkreis Freising. Er wurde am Mittwochabend auf der B300 bei Freising nach einer Messung aus dem Verkehr gezogen, nachdem er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer um 59 Stundenkilometer überschritten hatte. Ihn erwartet laut Polizei ein Fahrverbot. Außerdem muss er wegen mit einer Geldbuße in Höhe von 480 Euro und zwei Punkten rechnen.

In den vergangenen Tagen starben im Landkreis Landsberg zwei Menschen im Straßenverkehr. Welche Rolle dabei überhöhte Geschwindigkeit gespielt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Lesen Sie dazu auch: